Reacția unei mămici după ce viceprimarul Ganea s-a lăudat pe Facebook cu premierea unor sportivi: ”Trebuie să intru în PSD ca să ajutați și gimnastele?”

Astăzi, viceprimarul Ploieștiului, Cristian Ganea, care încasează un salariu brut 16.640 de lei/lună, s-a lăudat pe pagina personală de Facebook cu premierea unor sportivi. Mama unei sportive a reacționat printr-un comentariu ”acid”, întrebându-l pe edil dacă trebuie să se înscrie în PSD pentru ca gimnastele de la CSM să nu mai fie ignorate de autoritățile locale?

Viceprimarul Ganea a postat astăzi pe Facebook următorul mesaj:

”Am premiat, în această dimineaţa, sportivii de la Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti pentru rezultatele obţinute în acest an competiţional. Sper ca anul viitor sportivii de la CSS să primească şi burse de merit din partea municipalităţii pentru premiile sportive obţinute după multe ore de antrenament, pentru că şi ei reprezintă Ploieştiul!”.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Roxana Savi Pavel, mama unei sportive de la secția de gimnastică ritimică, de la CSM Ploiești, a postat un comentariu ”acid” la adresa viceprimarului Ganea:

Roxana Savi Pavel Felicitari... Apreciez tare mult acest gest, dar stiti ceva? La CSM PLOIEȘTI sunt niste copile care muncesc pe branci de mai bine de 8 ani, au adus rezultate PLOIESTIULUI, nu lor, puteti sa le dati si lor niste premii speciale, si eventual si niste burse? stiti cat e o pereche de cipici? 100 de lei? Stiti in cat timp se rup in urma antrenamentelor? In 3 saptamani... sau trebuie sa intru in PSD, ca sa "schimb" ceva? Unde tre' sa vin, ca vin! Sunt deschisa la orice!!! Stiti cat costa o consultatie la psiholog? 150 lei(fara drumul la Bucuresti, numai la capitala sunt psihologi sportivi buni)! Stiti cat costa o sedinta de masaj? Intre 30-50 lei, asa ca e fiica mea frumoasa, ca altfel ar sari de 70lei... la 13 ani o sportiva de performanta are nevoie de consiliere si tratament pentru a se mentine sanatoasa si apta pentru acest sport frumos: GIMNASTICA RITMICA! Stiti cine suporta aceste "mofturi"? EU, MAMA EI! Aa, stati ca mai dau lunar in jur de 150 lei pentru lentilele de contact, lasam la o parte ca in urma faptului, invatatoarea ei din clasele 1-4, tinand-o numai in ultimele banci, pe motiv ca e inalta(chipurile), i-a daruit o miopie. 4 ore de munca zilnica cel putin munceste fiica mea, uneori si 6 ore, timp de 6 zile pe saptamana. Stiti ca un sportiv trebuie si meditat, nu? Stiti, cum sa nu stiti, la cat timp are e imposibil sa se ajute singura, mai alocam si acolo niste lovele, dar suplimentele, vitaminele? Nu le putem lasa sa pice de-a-npicioarelea, au nevoie de adjuvanti, nu? Nu imi vine in minte acum tot ce cheltuiesc lunar cu fiica mea.... alimentația, ohooo, aici traim o adevarata aventura, aia si aia, si cealalta nu se potrivește, pe principiul "aia nu e voie", iar ce e voie nici nu va imaginati cat costa... Pai eu cred ca se poate sa mai dati cel putin 3 diplome, respectiv 3 burse(cel putin), si fetelor astora care muncesc cat un om mare de la nici 5 ani... i-a sa va vedem, domnule vice-primar cum bucurati copilele astea acum de sărbători, pentru tot cat a mai ramas din cariera lor sportiva!!! #SiEleTotAlePloiestiuluiSunt

Viceprimarul i-a transmis ploieștencei că o așteaptă în audiență, fără să-i răspundă la întrebarea când poate fi găsit la birou?