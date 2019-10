Scandal după ce un membru din staff-ul Simonei Halep a atacat-o pe Bianca Andrescu

Cosmin Hodor, cel care se ocupă de comunicarea Simonei Halep, a lansat un atac la adresa Biancăi Andreescu, după meciul disputat ieri la Turneul Campioanelor.

La scurt timp după victoria Simonei, Hodor a postat pe Instagram următorul comentariu:

"Astazi, Simona, ne-a aratat odata in plus, ca nu este nevoie sa pleci din Romania pentru a face performanta la nivel inalt; romanii traiesc cu ideea gresita ca ramanand in Romania nu pot face performanta. Bianca este o campioana a Canadei iar propunerea Simonei pentru noi este sa fim campionii pentru Romania. Trebuie sa multumim si parintilor Simonei care nu au ales ideea finantarii unei alte tari si a juca pentru un alt steag.

Asta este propunerea mea, sa spuna povestea unei alegeri; alegerea unui roman de a face performanta sub steagul Romaniei si ca daca romanii vor alegee sa lupte sub un alt steag nu vom avea o Romanie mai buna".

Postarea a iscat numeroase comentarii, cele mai multe critice la adresa celui care îi face PR-ul Simonei Halep.

”ceea ce ai scris este o mare mitocanie. asta presupun ca este valabil si pt cei 4 milioane de romani plecati afara pt o viata mai buna??? esti un idiot daca crezi asta, sincer.... Nu poti generaliza cu exemplul Simonei, nu este corect. Sportul romanesc este o ruina. Subfinantat. Si mai apoi FRT este o rusine in comparatie cu FT din Canada. Alegi sa te milogesti de oameni cu bani sau mergi sa intri intr un program elobarat de o Federatie de Tenis asa cum ar trebiui sa existe in mod normal in orice tara din lume???

”pui de comunist ce esti. Cati au stat si s-au pierdut??? Unde e sportul romanesc. Nationalism ieftin de doi bani. Mai mare rusinea”.

”Cosmine, inainte de a posta bazaconiile astea intrigante, te rog sa te consulti cu sefa ta, Simona, pentru ca eu nu cred -asa cum o stiu- ca reprezinta si punctul ei de vedere.De ce sa fie bine cand poate fi rau. Parca mi-e cunoscuta mentalitatea asta de undeva ...”