Doroftei și-a vândut casa din Ploiești. Cât a pierdut din această tranzacție

Leonard Doroftei s-a mutat definitiv în Canada, unde lucrează ca antrenor la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali. Fostul campion și-a vândut casa din Ploiești, din această tranzacție ieșind în pierdere cu 350.000 de euro.

“E important că am un job aici. Fac exact ceea ce îmi place. Locuiesc la o stradă distanță de cel mai bun prieten al meu, Adi Diaconu. Am și dat 15 kilograme jos de când am venit în Canada. Acum lucrez. Voi reveni în România într-o bună zi. La federație nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot. În sală la Nea Titi (n.r. – Titi Tudor supranumit Titi Prosop) intram cu greu”, a declarat Leonard Doroftei pentru Prosport.