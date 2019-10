Majoretele care au adus la Ploiești primul titlu național, interzise de CSM în sala de antrenament

Managerul clubului Ploiesti Basketball, Ionuț Urzeală, a anunțat pe Facebook că întrerupe orice colaborare cu CSM după ce clubul Primăriei Ploiești a interzis echipei de majorete să se mai antreneze într-o sală modernizată (oglinzi, sistem de sonorizare) din fonduri private. ”Am plătit întotdeauna sala aceasta la zi și, din păcate, cultura organizațională de la CSM, care nu face decât cu numele sport, ajunge să facă victime niște copii care au adus, în 2018, istoric pentru Ploiești, primul titlu național la Majorete” susține Urzeală.

Postarea lui Ionuț Urzeală pe Facebook:

”Telenovela "CSM vs. oameni care fac lucruri pentru sport în Ploiești" se termină astăzi.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

După tărăgănarile pe care le-am avut cu echipa de baschet, astăzi, s-a decis ca echipa noastră de majorete să nu mai intre pe pozițiile pe care le aveau, pe care le-au folosit, inclusiv în aceasta săptămână, marți, pentru anumite interese ale unora care le vor prelua locul.

Din păcate, decidem noi sa încheiem povestea astăzi și să nu mai facem antrenamente acolo. După ce, timp de 3 săptămâni, am adus la cunoștința tuturor factorilor de decizie aceasta situație, care este fără pic de scrupule și bun simț, care nu respectă, în primul rând, copiii și munca antrenorilor, ne vom retrage din activitatea de la sală, dar ne vom aminti în fiecare an acest moment și o să îi lăsam pe copii să judece, în viitor, această nedreptate pe care au primit-o.

Într-o sală în care ne antrenam de 5 ani, pentru care, personal, eu am luat aprobarea arhitectului pentru ca destinația ei, din sală de încălzire, să se transforme în sală de dansuri, în care, personal, am investit bani în dotarea acesteia (oglinzi, sistem de sonorizare) și unde aveam doar 4 ore pe săptămâna activitatea, iar, în restul activității, CSM, pe inițiativa noastră și pe ideile noastre, încasa bani, astăzi, printr-un telefon, ni s-a spus că, în această seară, nu putem intra la antrenament.

Avem contract, care azi este, mâine nu mai este. Am plătit întotdeauna sala aceasta la zi și, din păcate, cultura organizațională de la CSM, care nu face decât cu numele sport, ajunge să facă victime niște copii care au adus, în 2018, istoric pentru Ploiești, primul titlu național la Majorete.

Poate că așa e făcut... să mergem cu fetele noastre doar în sala de dansuri de la vest, unde avem aer purificat salin, dar unde nu putem face piramide. Și așa cum unele fete nu au răcit în iarna trecută, poate asta vrea Dumnezeu (fetele noastre să fie mult mai sănătoase), având activitate acolo.

Vreau să îmi cer public scuze tuturor părinților care ne-au susținut și promit că vom avea aceeași determinare în activitatea noastră și să mă înțeleagă cu toții că nu am vrut și nu voi permite niciodată să mă folosesc de vreunul dintre ei pentru a obține pentru copiii noștri niște lucruri normale. Consider că toată lumea trebuie să știe ca una dintre valorile pe care eu le am și pe care clubul nostru le are este corectitudinea și, în afară de a mă duce să prezint această situație urâtă peste tot, nu am intervenit în niciun fel.

În lume, nimic nu rămâne de neschimbat și noi, probabil, prin acești copii pe care îi avem în fiecare zi la antrenamente și îi învățam să fie corecți, demni și cu respect, vom sprijini, în viitor, un Ploiești care să nu mai aibă parte de astfel de mizerii.

Mă declar persona non grată față de Clubul Sportiv Municipal, cu care voi refuza de astăzi orice comunicare, pentru sănătatea mea”