CFR Cluj, pusă la colț, după eșecul cu Celtic

Campioana României n-a mai repetat evoluția bună contra scoțienilor din turul trei preliminar al UEFA Champions League și s-a înclinat în meciul disputat joi seară. Gabi Balint a remarcat faptul că CFR nu a mai jucat la victorie, pentru că mulți jucători au evoluat slab și a numit penibil momentul în care Rondon a cerut penalty!

”Dan n-a mai riscat, așa cum a făcut-o la meciul din Champions League, pentru că nu era un meci care să decidă calificarea și din cauza asta meciul a fost abordat altfel. Au fost mult mai prudenți, n-au mai riscat în atac, n-au mai urcat cu fundașii.

Ce nu mi-a plăcut a fost faptul că au avut un procent foarte slab de pase complete, n-au fost în stare să țină de minge, au avut probleme la tranziție. Plus că Omrani și Rondon au fost inexistenți, Deac, slab. Nici defensiv nu s-au ridicat la nivel mare, au fost lejer depășiți la nivel unu contra unu”, a spus Balint, într-o intervenție telefonică ÎN DIRECT, găzduită de emisiunea Euro Fotbal, de la Digi Sport.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Balint a mai spus și unde Celtic a câștigat duelul cu CFR. ”Sunt superiori, au avut parte de un teren alunecos, astfel că mingea a avut o viteză în plus și asta i-a avantajat. Plus că au fost creativi, ne-au presat, astea au fost calitățile lor. Atacanții au pierdut duelurile aeriene, n-au reușit să țină de minge și asta s-a văzut

Am văzut o echipă care n-a venit să atace, ci doar să se apere! Plus că am fost penibili cu Rondon la acea fază în care a cerut penalty, deși se vedea de la o poștă că nu l-a atins nimeni. Și la pauză, el avea ceva de împărțit cu arbitrul. Mie mi-a plăcut însă arbitrajul”, a mai spus Balint.

citește mai multe pe digisport.ro