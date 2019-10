Adela Baltoi a câștigat semimaratonul orașului Plopeni

In data de 29 septembrie 2019 a avut loc , ce-a de-a cincea editie a Semimaratonului Orasului Plopeni, competitie care creste in popularitate de la an la an.

Daca anul trecut castigatoarea cursei de 10 km era, nimeni alta, decat campioana olimpica la maraton, Constantina Dita, anul acesta nu a mai putut onora invitatia organizatorilor, Asociatia Club Sportiv Trupa lui Fane, alergand maratonul de la Berlin, cursa de 10 km a fost castigata de tanara campioana nationala la maraton, Adela Baltoi, iar locul secund in proba de semimaraton a fost ocupat de vestita alergatoare japoneza, Hiroko Ogawa, din Osaka.

Competitia are 3 probe pentru adulti, 10 km, semimaraton si stafeta 2x 10,5 km, care se desfasoara in proportie de 90% in frumoasa padure de la Plopeni, avand startul si sosirea in centrul orasului, la Sala Polivalenta si probe ,in intregime, pe sosea , intre 200 m si 1000 m pentru copii de la 6 la17 ani.

Anul acesta la startul curselor s-au aflat 270 copii si 100 adulti dornici sa alerge cat mai bine, dar si sa se bucure impreuna de miscare in aer liber, explorand km cu km un traseu spectaculos prin varietatea formelor de relief si vegetatie.

Fiecare copil a primit un pachet cu dulciuri, tricou si medalie, iar primii trei clasati la fiecare categorie de varsta, cate un rucsac cu rechizite scolare.

Multumim Primariei Plopeni si autoritatilor locale, cat si asociatiilor partenere: Fundatia EMAG- 140 batai pe minut, Asociatia Frunza de Stejar Plopeni, Asociatia Constantina Dita , Asociatia Alergam de Placere, Asociatia Eco Run, cat si celorlalti parteneri fara de care concursul nostru nu ar fi putut sa aiba o editie reusita!

Mai multe informatii puteti gasi pe www.trupaluifane.ro

Va asteptam la urmatoarea cursa in septembrie 2020!