Scandal la CSM Ploiești. Părinții îl apără pe asistentul medical acuzat că pipăie fetele la dușuri

Scandalul de la CSM Ploiești, declanșat de o sportivă minoră care l-a acuzat de agresiune sexuală pe asistentul medical Viorel Dohotaru, este departe de a se fi încheiat. IJP Prahova s-a autosesizat din presă despre acest caz, deși conducerea CSM Ploiești l-a suspendat de la antrenamentele junioarelor pe Dohotaru încă de acum trei săptămâni!

Polițiștii au început audierile în dosarul penal care-l vizează pe bărbatul respectiv, însă majoritatea părinților handbalistelor junioare, care au făcut declarații la Poliție, au luat apărarea bărbatului în vârstă de 65 de ani.

Într-o ședință care a avut loc aseară, părinții junioarelor prezenți la antrenamentul desfășurat în Sala Doroftei au susținut că asistentul medical este nevinovat.

”Eu am fost chiar acum câteva ore la audieri. Mi-am întrebat copilul de repetate ori dacă nu cumva s-a întâmplat ceva, mai ales că puștoaica mea a avut probleme medicale la un cantonament cu echipa. Antrenorii, fetele erau plecate, iar cea mică a rămas cu Dochi singură în vilă. Dacă era ceva, nu s-ar fi întâmplat atunci? Mi-am pus copilul să jure, să nu mă mintă. Și nu mi-a spus că s-a petrecut ceva deviant”, a declarat un părinte pentru Libertatea.

În schimb, mama fetiței care l-a acuzat pe asistent că pipăie fetele la dușuri își menține punctul de vedere.

”Ori acestor părinți li s-a spălat creierul, ori e altceva care mă depășește. Sincer, nu pot înțelege. Dacă tot îl vor pe Dochi, luați-l acasă, puneți-l pe toaletă și puneți-vă copiii să se spele în fața lui! Am văzut că și copii au fost puși să spună că el le-a crescut. Pai dacă acest om le-a crescut, părinții unde au fost ? Întreb și eu? Sau poate alți părinți sunt cu “mințile deschise” și pentru ei totul este ok! Felicitări, ce pot să le spun. Nu înțeleg cum acești părinți își pot susține copiii că este ok să se dezbrace în fata acelui fost radiolog! E ginecolog și nu știm noi?!”, a declarat femeia pentru sursa citată.

Vom reveni cu detalii despre acest caz după ce polițiștii vor soluționa dosarul.