CSU Ploiesti Basketball acuză conducerea CSM că i-a interzis antrenamentele în Sala Olimpia. Reacția clubului. UPDATE

Clubul sportiv CSU Ploiesti Basketball acuză conducerea CSM Ploiești că refuză să-i închirieze Sala Sporturilor Olimpia pentru antrenamente, deși echipa de baschet a fost înscrisă în Liga Națională, lotul fiind format exclusiv din tineri ploieșteni. Reprezentanții CSM susțin că acest club are datorii mai vechi, iar orele solicitate pentru antrenamente sunt deja alocate altor echipe.

Postarea clubului pe Facebook:

”Echipa noastră are interzis în SALA OLIMPIA. La mai bine de o lună de la solicitarea închirierii sălii și cu mai puțin de o luna înainte de începerea Campionatului, echipa noastră nu a primit încă poziții de antrenament pentru băieții de la seniori.

Suntem, probabil, clubul care a plătit cei mai mulți bani pentru chiriile sălilor la CSM Ploiesti în ultimii 10 ani...mereu achitând facturile la timp. Suntem clubul cu cea mai mare istorie baschetbalistică la nivelul orașului nostru.

Suntem clubul care joacă acum în Liga Națională doar cu PLOIEȘTENI, cărora le construiește un viitor în viață. Vă întrebăm pe voi... oare Sala Olimpia nu este a PLOIEȘTENILOR?”

Contactați de observatorulph.ro, reprezentanții CSM susțin că CSU Ploiesti Basketball are datorii mai vechi de plătit către CSM, iar orele solicitate pentru efectuarea antrenamentelor în Sala Olimpia sunt deja alocate altor echipe de handbal, baschet și volei.

UPDATE Ionuț Urzeală, reprezentantul clubului, a reacționat la informațiile furnizate de CSM Ploiești, pe care le consideră eronate:

”Clubul Sportiv Universitar nu are nicio datorie la nimeni și nu are pe rol niciun proces de niciun fel; noi ne vedem doar de sport și muncim zilnic pentru a crește niște ploieșteni așa cum trebuie.

Din păcate, în aceste momente, acești copii se confruntă cu realitatea crudă a plaiurilor mioritice ploieștene, în care, în loc să ajutăm, ne punem bețe în roate și inventăm minciuni și tot felul de pretexte, pentru a bagă gunoiul sub preș.

Eu îmi dau demisia, dacă cineva demonstrează că avem 1 leu datorie, de când eu am preluat Președenția secției de baschet. În același timp, cer demisia celor care aduc astfel de mizerii în spațiul public fără să poată să demonstreze.

Trebuie să învățăm să ne asumăm răspunderea și corectitudinea faptelor.

In fiecare an trecem prin acelasi circ si povestea cu orele oferite altor echipe ar trebui sa fie investigata. Anul trecut, am avut o singura pozitie de la ora 21:00; anul asta, chiar daca le-am transmis ca venim oricand, doar ca vrem si in ziua de vineri, pentru ca in weekend o sa avem meciuri, nu am primit nimic pana acum. Va transmit solicitarea către CSM unde nu am propus nicio oră pentru efectuarea de antrenamente la Sala Sporturilor Olimpia!”