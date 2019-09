HAMZA YOUNES a semnat cu Petrolul Ploiești și revine astăzi pe stadionul ”Ilie Oană”

HAMZA YOUNES se întoarce pe „Ilie Oană” și va pune umărul la revenirea Petrolului în primul eșalon! El va fi prezentat astăzi suporterilor, într-o conferință de presă organizată la ora 14:00.

Unul dintre cei mai iubiți jucători care a îmbrăcat, în ultimii ani, tricoul „galben-albaștrilor”, Younes (33 ani) și-a încheiat conturile cu gruparea elenă de prim eșalon Aris Salonic, alegând să-și continue cariera la FC Petrolul Ploiești. El va fi prezentat, oficial, mâine, în cadrul unei conferințe de presă.

Atacant rasat, Younes i-a cucerit definitiv pe suporterii petroliști cu evoluțiile sale din perioada 2012-2014, atunci când a reușit să marcheze de 37 de ori în cele 64 de prezențe ale sale în tricoul „galben-albastru”. Goluri cu care a contribuit substanțial la salvarea de la retrogradare, în returul campionatului 2011-2012, iar, mai apoi, la clasările pe podiumul primului eșalon (2012-2013 și 2013-2014) și, bineînțeles, la Cupa României adjudecată în 2013.

Născut la Monastir, Hamza Younes a evoluat în țara natală pentru US Monastir, CS Sfaxien și ES Sahel, înainte de a avea o primă experiență europeană, la Petrolul Ploiești. În ianuarie 2014, după despărțirea de „lupi”, jucătorul tunisian a semnat cu Botev Plovdiv (Bulgaria), pentru ca, după o jumătate de an, să treacă la mai titrata Ludogorets Razgrad, jucând, cu campioana Bulgariei, inclusiv în grupele Champions League. În 2015 a ajuns în Iran, la Tractor Sazi Tabriz, iar din vara lui 2016 s-a întors pe Continent, semnând cu gruparea elenă Skoda Xanti. Ulterior, Hamza Younes a mai jucat în Turcia, la BB Erzurumspor, și în Qatar, la Al Ahli, pentru ca, din vara lui 2018, să fie sub contract cu Aris Salonic, având 24 de prezențe și 9 goluri marcate în ultima ediție a primului eșalon din Grecia.

text si foto: fcpetrolul.ro