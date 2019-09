Rușinea de la Ploiești - Să bați Malta cu 1-0 e ca și când ai mâncat bătaie de la oricine

Ploieștenii au umplut stadionul Ilie Oană, duminică, de la ora 19.00. S-a vrut o sărbătoare, însă am asistat la un spectacol penibil, unul dintre cele mai prost regizate.

După prestația jenantă cu Spania, unde doar Tătărușanu și ultimele minute au mai salvat din impresia generală, suporterii naționalei de fotbal sperau ca măcar cu Malta să asiste la o demonstrație de forță.

Din păcate, Contra pare să fi plecat pe drumul jucătorilor impuși de conjuncturi și impresari. Cum altfel ar putea explica prezența lui Gicu Grozav, spre exemplu? Gicu Grozav a reprezentat un simbol al Petrolului pentru mulți dintre fanii echipei. Suporterii au pentru ce să-i fie recunoscători, însă la fel de adevărat este că pentru toți sportivii vine o vreme în care trebuie să caute să-și încheie cariera în mod onorabil. Anii trec și nu este vina sportivilor. Și nu a fost doar el de vină, pentru că prestația generală a fost una jalnică. Precul o găină fără cap, naționala s-a mișcat haotic. Ianis Hagi zero, Keșeru zero, Andone zero... etc zero. Doar Pușcaș a mai salvat din impresia generală și, din nou, Tătărușanu.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Și cât de mult am sperat, mai ales după succesul naționalei de tineret. Nu se poate spune că nu au vrut, pentru că au alergat, însă au făcut-o haotic, în fața unor amatori, masați în fața careului. Fără un coordonator de joc, fără un dribling, fără șuturi de la distanță, naționala României a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri, mai slab decât unul în care au pierdut.

Și nu este vorba despre un meci cu neica-nimeni, ci despre ceea ce urmează, cu Norvegia, cu Suedia. Să te califici, ca să ce? Ce să cauți la un Campionat European cu asemenea prestații? Să bați Malta doar cu 1-0 e ca și când ai fi mâncat bătaie de la oricine...

foto digisport