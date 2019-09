O victorie magică! Bianca Andreescu a triumfat la US Open, în fața Serenei Williams

Bianca Andreescu (19 ani) este noua senzație din tenisul mondial. Jucătoarea din Canada cu origini românești a câștigat după o finală de vis, cu Serena Williams, scor 6-3, 7-5.

"E greu de explicat, e greu de spus în cuvinte. Am muncit mult să ajung aici. Anul acesta a fost ca un vis pentru mine. Faptul că am ajuns aici să joc aici cu Serena, o legendă, este ceva unic. Am încercat să pășesc pe teren și să nu mă gândesc la adversară. Sunt mândră de cum am jucat", a spus Bianca Andreescu, la finalul partidei.

”Felicitări Bianca Andreescu pentru performanța extraordinară și pentru primul tău turneu de Grand Slam câștigat. România este mândră de tine”, a scris Simona Halep pe Twitter.

După victoria de la Flushing Meadows, Bianca Andreescu o va depăși, de luni, pe Simona Halep în clasamentul WTA. Andreescu va fi noul număr 5 WTA, în timp ce campioana de la Wimbledon va ocupa poziția 6.