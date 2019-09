Un nou transfer la FC Petrolul. Atacantul Ștefan Blănaru, cooptat în lotul „galben-albaștrilor”

Atacantul Ștefan Blănaru, în vârstă de 30 ani, a fost cooptat în lotul „galben-albaștrilor”. Jucătorul a fost prezentat oficial, joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate de FC Petrolul.

Noul atacant al Petrolului a evoluat ultima dată la FC Hermannstadt. Acesta s-a caracterizat drept „un jucător de echipă”.

„Am avut multe discuții cu diferite echipe în această vară, inclusiv domnul Miriuță m-a dorit în Ungaria. Situația mea de la Hermannstadt nu a fost foarte clară, am jucat mai puțin în ultima vreme și am considerat că este mai bine să merg în altă parte. Chiar dacă am ales Liga 2, sunt convins că nu am făcut un pas înapoi!”, a adăugat noul jucător al „lupilor”, potrivit FC Petrolul.

„La acest moment, singurul transfer definitivat este acela al lui Ștefan Blănaru. El este jucătorul nostru pentru următorii doi ani, îi urez bun venit și sunt convins că ne va da și nouă o mare parte din experiența sa bogată și fructuoasă pe care o are la nivel de Liga a 2-a!”, a punctat președintele petroliștilor, Marius Stan, potrivit site-ului FC Petrolul.

Foto/text: sursă FC Petrolul