Debut cu victorie pentru Petrolul în noul sezon din Liga a doua

Petrolul Ploiești a debutat cu victorie, scor 2-1, pe terenul echipei Metaglobus București.

Cu 500 de suporteri in tribună, echipa antrenată de Flavius Stoican a făcut o prima repriză modestă în care nu și-a creat ocazii .

In minutul 38, arbitrul Eduard Ioniță a dictat penalty pentru Metaglobus, după un contact între Plămadă și Munteanu, fază la care inițial s-a semnalizat fault in atac . Ovidiu Herea a transformat lovitura de pedeapsa cu un șut năpraznic .



Elevii lui Stoican au ieșit mai determinați de la vestiare și au făcut o repriză mai bună pe care a dominat-o in totalitate.

Insistențele ploieștenilor nu au fost in zadar, reușind să întoarcă scorul și să se impună în capitală. Meza Colli a egalat in minutul 53, iar Mario Bratu a adus victoria cu o execuție superbă din marginea careului în minutul 90.

Astfel, petroliștii profită de pașii greșiți făcuți de contracandidatele sale și se clasează pe locul patru după prima etapă.

Meciul următor pentru ploieșteni va fi luni, 12 august, cu UTA Arad, liderul campionatului după prima etapă, cu golaveraj 3-0. Meciul se va desfășura pe stadionul ,,Ilie Oană " din Ploiești de la ora 18:00 .

