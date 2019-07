Contul de Instagram al Simonei Halep a fost spart. Ce mesaj au publicat hackerii

"Vă rog să ignorați hackerii care momentan se distrează pe contul meu de Instagram. Știm de acest lucru și lucrăm la el. Sperăm că problema va fi rezolvată cât mai repede", a scris Simona.

Please ignore the hackers who are currently having fun on my Instagram account. We are aware and @instagram are working on it. Hopefully will be solved asap 🙏