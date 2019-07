Ploieșteanul Andrei Ivănescu ne oferă o demonstrație de dorință, voință și succes! Tânărul aleargă pe și spre cele mai înalte culmi



A studiat chitara și se vedea un mare artist, s-a antrenat pentru o probă la parașutism, dar a făcut saltul către sportul de performanță, regăsindu-se, în prezent, printre cei mai buni alergători montani din țară. Vorbim despre ploieșteanul Andrei Ivănescu-Gliga (21 ani), căruia prietenii îi spun Ivă.

În 2017 a absolvit Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești, clasa de Științele Naturii, iar în prezent este student la Universitatea Transilvania din Brașov, la Facultatea de Inginerie Mecanică.

Cu toate că s-a apucat de alergare susținută în urmă cu trei ani, tânărul a început să-și culeagă deja roadele muncii sale, având în palmares o serie de rezultate remarcabile. În 2018, spre exemplu, a devenit campion național la tineret la proba de alergare montană pe distanță lungă. A mai obținut un loc 4, tot la tineret, la Maratonul București, după ce a trecut linia de finish în 2h48min, după cum ne informează biciclistul.ro

Palmares impresionat, într-un timp foarte scurt!

La Retezat Skyrace, traseul Buta, a luat locul 1. Tot primul loc l-a obținut la Maratonul Olteniei, la proba de semimaraton. Mai recent, la Maratonul 1 Decembrie, s-a clasat pe locul 2 la proba de semimaraton, cu 1h17min.

Mai are în palmares un loc 2, la 7500, categoria Hobby, locul 1 la Transylvania 20k, locul 7 la Ciucaș X3, la proba de semimaraton, locul 2 la Bunloc Vertical Race. Iar rezultatele sunt mult mai multe și apar cu fiecare concurs la care Ivă participă.

„Alerg din aprilie 2016, când am avut de dat o probă la parașutism, de 1.000 metri. Am ieșit pe locul 2, dar pentru că sunt extrem de competitiv mi-am spus că trebuie să fac o schimbare”, a spus Andrei.

S-a înscris mai apoi la Semimaratonul Târgoviște, unde a înregistrat 1:32, un timp bun pentru unii, dar nu și pentru el. „Am refăcut traseul și am văzut că erau doar 19,5 km, deci la semimaraton aș fi scos 1:37”, își aduce aminte Andrei.

S-a clasat între primii 10 concurenți la acea cursă, dar s-a resimțit. „Eram efectiv «mort» după cursă. În acel moment, însă, fără niciun motiv aparent, am știut că vreau să ajung cât mai sus în acest sport”.

Talentul și rezistența lui Andrei nu au apărut din senin. Când era copil bătea mingea cu prietenii fără să obosească. „Eram cel mai fresh de pe teren chiar și după șase ore de alergare în plin soare, fără apă. Chiar se făceau glume pe seama mea, măcar alerg mult, că de jucat fotbal…”, a mai declarat Andrei sursei citată mai sus.

Împreună cu tatăl său a mers des pe munte. La 14 ani a reușit să urce Jepii Mici în mai puțin de trei ore.

„Am mai făcut șah, baschet și un pic de atletism, dar probe până în 600 de metri, prin clasa a șasea, a șaptea”, a completat tânărul.

Antrenamente și de voie, și de nevoie!

În prezent, se antrenează cu profesorul Gabriel Hurmuz, din Ploiești, care îi coordonează toate antrenamentele. Aleargă în jur de 130 km pe săptămână, dar are grijă să fie kilometri cu diferență de nivel. „Uneori ajung la o diferență de nivel de 3.500 metri, alteori stau pe la 1.500 metri”, spune el.

Are două antrenamente pe zi, iar primul îl face întotdeauna dimineața. „Vreau, nu vreau, antrenamentele trebuie să îmi placă în orice moment al zilei”, glumește Andrei. Are o motivație simplă, dar de la care nu are de gând să se abată: „vreau să ajung cât de sus se poate în alergarea montană”.

Probele preferate ale lui Andrei sunt cele pe care le poate termina într-un interval de maximum trei ore.

Chiar dacă susține că a avut curse grele, antrenamentele rămân cele cu care dă cea mai aprigă luptă. „Urăsc să bag tempo pe plat. Am avut un astfel de antrenament, de 15 km, și credeam că nu se mai termină”, spune Andrei.

Un alt tip de pregătire ce i se pare grea sunt alergările în pantă, bucăți lungi, cu trei, patru repetări, care îi iau în jur de trei minute.

Andrei a învățat că trebuie să acorde o atenție deosebită recuperării: „nu trebuie să cer prea multe de la corpul meu într-o perioadă prea scurtă de timp”.



