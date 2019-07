Povestea sportivului din Valea Doftanei care a câștigat titlul național la Winter Triathlon cu bicicletă și schiuri împrumutate: „Vânarea propriului vis te poate duce foarte departe!“ FOTO



„Viața mea s-ar rezuma la educatie și sport. De mic am fost învățat să respect și să învăț, dar sportul l-am descoperit singur, astăzi dorind să fac performanță în alergare. Practic, am dorit să îmi transform singur viața de adolescent într-o viață de sportiv și consider că într-o anumită proporție am reușit”. Astfel își începe autobiografia Ștefan Pleșa, din Valea Doftanei, cel care a câștigat titlul național la Winter Triathlon cu bicicletă și schiuri împrumutate.

Are 20 de ani și este student la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, secția Tehnologia Informației, din cadrul Universității Transilvania Brașov.



Marea pasiune îi este însă sportul. Aleargă zilnic și aleargă mult. De ce o face? Poate pentru o viață mai bună și pentru a ajunge să nu mai fie nevoit să participe la competițiile de rang înalt cu echipament împrumutat.

În trecut a făcut schi, însă în sezonul cald, pentru a-și continua antrenamentele, a ieșit la alergat. De vreo zece ani o ține în acest ritm.

„Am descoperit în acest fel frumusețea alergării, din care pentru mine esența este că pot fi doar eu cu gândurile mele. Practic, eu am început activitatea sportivă la 11 ani, făcând schi 10 ani la clubul la care m-a înscris antrenorul meu pentru acest sport. Antrenorul Dinu Clinci m-a ajutat foarte mult făcându-mi rost personal de echipament bun (schiuri, ghete, bețe). La 12 ani am început și să alerg și îmi amintesc că prima alergare a fost pe un teren din comuna natală (Valea Doftanei, Prahova). Era practic un teren de fotbal cu 2 porți din lemn, unde erau porțiuni cu iarbă și în rest... rumeguș. Am alergat mai multe ture, cât îmi spusese domnul antrenor de la schi să alerg.

Din clasa a V-a am participat la Crosurile Județene. Mereu doream să vin în top și așa am și făcut. N-am lăsat dorința mea să rămână doar la stadiul de vis. Din clasa a VII-a am început să mă sui în tren și să vin singur la crosuri pentru copii. În 2015 îmi amintesc că am participat la proba de 10k a Maratonului Internațional Brașov, proba de 10k, unde am ajuns primul. Am primit medalie de cursă populară, toată lumea crezând că sunt de la proba de 5k. Când le-am spus că am concurat la 10k, toți se mirau cum de am venit la finish atât de repede.

Până în clasa a XII-a n-am lipsit din primii 3. Pe parcursul anilor am participat la diverse competiții, ajungând în prezent să particip la Campionate Naționale de (schi, alergare, triatlon). Mie îmi plac concursurile unde îmi pot face singur cursa: ori să urmăresc, dar cel mai bine sa fiu urmărit”, a povestit sportivul prahovean pentru Totul este posibil

Propriul antrenor

Ștefan s-a antrenat singur ani la rând, fiind foarte riguros cu pregătirile sale. Speră ca eforturile depuse să-i fie recompensate de medalii la naționalele de alergare și locurile pe podium la concursurile civile de alergare la care va participa.

„În prezent fac antrenament zilnic (cu o zi de pauză pe săptămână). Sunt înscris la CS Știința Bacău, iar antrenoarea mea este Cristina Ioana Alexe. Pentru că sunt pasionat de alergarea montană și am prieteni și mentori în acest sport, mă ajută foarte mult și recomandările primite de la Radu C. Milea, foarte cunoscut în lumea alergătorilor montani, un sportiv cu o carieră frumoasă în spate. Am cunoscut un progres în rezultate decând l-am rugat să îmi ofere sprijinul său.

Însă nu doar progresul contează în viața unui sportiv, fie el și amator, ci și momentele frumoase de la antrenamente sau curse. Mie îmi place foarte mult atunci când primesc încurajări de la susținători pe traseu, iar până acum momentul meu preferat este cel de la EcoRun, când am putut da mâna cu 10-20 de copii care cred că erau în tabără sau erau cercetași. Cu energia de pe chipul lor și modul lor sincer de a încuraja, ei mi-au dat puterea de a forța la km 30. Îmi plac și momentele când vin pe podium și toată lumea te aplaudă, știind cât de mult ai muncit să ajungi acolo”, a completat Ștefan Pleșa.

Primul, cu echipament împrumutat

Fără o susținere materială, performanța este greu de atins și piedicile către competițiile importante sunt nenumărate. A vrut să renunțe atunci când a văzut că majoritatea tinerilor de vârsta sa sunt legitimați, sponsorizați și antrenați ca la carte, iar el stagna într-o anumită formă sportivă. Dar a reflectat asupra intenției sale și a realizat că nu asta este soluția. Și-a continuat antrenamentele, dar recunoaște că nu a renunțat vreun moment la aspirațiile de a fi printre primii.

„Vânarea propriului vis te poate duce foarte departe și anul acesta mi-a adus și unul dintre rezultatele de care sunt cel mai mândru: titlul de campion național la Winter Triathlon. Organizatorii mi-au aprobat înscrierea direct în categoria elite. Nefiind legitimat la un club de triatlon, a fost nevoie să plătesc absolut toate costurile de participare. Am folosit o bicicletă și schiuri împrumutate, dar asta nu m-a împiedicat să mă clasez primul.

În momentele mai dificile m-au ajutat întotdeauna mentorii mei în alergare, iar alergătorul meu preferat este în mod clar Nicolae Alexandru Soare. Îl ador ca persoană, dar și ca alegător. Este modelul meu, el m-a ajutat să mă legitimez la Clubul Bacău, din care face parte și el”, a mărturisit campionul.

De-a lungul timpului a făcut și multe greșeli legate de alergare: s-a suprasolicitat, din dorința de a progresa, alergând fără cap. Din experiențele sale încearcă să le dea sfaturi și celor care vor să se îndrepte spre această cale. Spre exemplu, îi sfătuiește pe toți alergătorii să-și ia pantofi buni, adecvați acestui sport, ceea ce el nu a știut și nici nu și-a permis multă vreme.

Crede mult în forțele sale, dar și în munca depusă de-a lungul anilor. „Consider că sunt capabil de rezultate foarte bune în alergare. Îmi trebuie doar timp și un antrenament bun. Iar dacă ar fi să visez cât de măreț pot, mi-aș dori să fac un rezultat cât mai bun la UTMB și să intru în elita mondială a alergătorilor montani.

Însă pentru ca în țară să avem masă cât mai mare de sportivi profesioniști este nevoie să se schimbe mai multe lucruri: consider că ar trebui puse mai multe ore de sport în școli. Dar nu doar acest lucru va schimba starea de fapt. Dacă pe lângă aceste ore li s-ar permite elevilor să alerge afară, în natură, tot mai mulți ar descoperi bucuria de a alerga. Iar organizarea mai multor concursuri în școli le-ar da elevilor ocazia să devină cât mai competitivi, dezvoltându-și de mici spiritul de campion”, este de părere Ștefan.

Sportul este modul lui de a trăi în prezent. Îl ajută fizi, dar mai ales psihic: „alergarea m-a facut un om mai hotărât și serios”.

Are o indemnizație modică de la clubul la care este legitimat, părinții săi fiind însă cei care fac eforturi pentru a-i susține pregătirea universitară și sportivă. În 2020 are în plan să înceapă și Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Din palmaresul lui Ștefan Pleșa:



2019 | câștigător Brașov Marathon, proba de cros (open)

2019 | campion național la Winter Triathlon (alergare, bicicletă, schi-fond) la U23 și loc 6 la Campionatul European de Elite U23 pe aceeași probă

2019 | câștigătorul categoriei 18-22 ani la Eco Run (locul 18 open)

2018 | podium categorie semimaraton Ciucașx3 (loc 3 categorie și 5 la open)

2017 | câștigător semimaraton Intersport, proba de cros (open)

2015 | câștigător Maratonul Ionternațional Brașov, proba de 10k (open)

Sursa foto: facebook Ștefan Pleșa și Totul este posibil

