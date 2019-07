Povestea ploieșteanului Ruben Chivi (15 ani), campion național la ștafetă: „Sportul m-a învățat să mă descurc pe cont propriu“ FOTO



Are 15 ani, un nume exotic și un palmares impresionant la atletism. Ștafeta (4x100, 4x400) este proba preferată a tânărului ploieștean, Ruben Chivi, unde se poate mândri, până acum, cu trei titluri de campion național, două titluri de vice-campion național al României și trei locuri 3. În ciuda faptului că Ploieștiul încă nu are o pistă adecvată pentru antrenamentele de atletism, Ruben speră să devină un campion de talie mondială la sportul care-i este și marea sa pasiune.

Pe lângă reușitele amintite mai sus, atletul se poate lăuda și cu rezultatele din cadrul concursurilor grand-prix (extra naționale): un loc 1, patru locuri 2 și două locuri 3.

Prima sa amintire legată de alergare este din clasa a III-a, când învățătoarea sa, Maria Dumitrache, i-a propus să alerge la o probă de 600 m. La cursa respectivă erau copii de la clasa I până într-a V-a. A ieșit al 4-lea.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Atunci a venit un profesor la mama și i-a propus să mă trimită să fac atletism. La acel moment mama nu avea în grija cui să îi încredințeze pe frații mei mai mici ca să mă poată aduce și nici nu era de acord ca eu să merg singur. Fac parte dintr-o familie mare, suntem cinci copii acum, iar la acel moment mama nu avea cum să îi lase pe frații mei singuri acasă.

După acest refuz dureros pentru mine, eu am continuat să îi mai amintesc mamei din când în când că mi-ar plăcea mult să merg la atletism, dar hotărârea ei rămânea mereu aceeași. Până în clasa a V-a (12 ani), când i-am spus că deja sunt mare și mă pot duce singur. M-am înscris la Dl. Antrenor Andrei Florin, la CSȘ Ploiești.

Inițial am alergat în pantaloni de trening și pantofi. La începutul clasei a VI-a părinții mi-au cumpărat primele mele «cuie», o pereche de «cuie» la mâna a doua, ADIDAS (care au costat 250 de lei) și cel mai ieftin echipament din Decathlon. La o săptămână de la înscrierea la atletism eram la primul meu campionat național și participam la concurs cu băieții născuți în 2003, eu fiind cu un an mai mic. Am participat la 80m sprint, ieșind pe locul 27 din 90+ de copii”, își amintește atletul, potrivit Totul este posibil.

Calea către victorie

La următorul concurs, Cupa Atletic Star, a participat la 800m individual, iar aici a schimbat tactica. A alergat cu un coleg de-al său de la CSS, Alexandru Blănaru (care a început să facă atletism în clasa a II-a) și care l-a ajutat să țină ritmul, iar la final, cei doi au reușit să ocupe primele două poziții ale clasamentului: Alexandru pe locul I, iar Chivi pe-al doilea.

Gustul victoriei i-a plăcut atât de mult, încât n-a mai lăsat concursuri fără să se întoarcă de la ele cu câte o medalie.

„A urmat o perioadă în care am făcut crosuri de 2000, 3000m, dar nu mă simțeam așa de bine. La începutul clasei a VII-a am participat la Marele Premiu al orașului Slănic, la proba de 2000 de m, unde am ocupat locul III și am câștigat 500 de lei, bani cu care mi-am luat altă pereche de «cuie», care m-au jenat. Le-am vândut cu 200 de lei și mi-am luat actualele «cuie» cu 150 de lei, care, în prezent, s-au deteriorat și nu mai pot fi folosite având aspirații la rezultate performante. A doua pereche de colanți mi-am cumpărat-o după ce am ajutat un vecin 14-15 ore la montajul unor țevi la cadă. Am primit după această zi 100 de lei”, povestește tânărul despre munca și dificultățile pe care le întâmpină în achiziționarea echipamentului adecvat.

În privința probelor, Ruben preferă ștafeta. În 2017 și 2018, a ieșit pe primul loc la 4X400m, iar în 2019 s-a impus ca vice-campion.

Pentru a învinge emoțiile concursului, înainte de fiecare competiție are un ritual. „Încerc să nu mă gândesc la cursă, pentru ca ori mi se înmoaie picioarele, ori încep să tremur, așa că de multe ori prefer să vorbesc cu colegii mei. La naționale sunt pe pistă și sunt 100% concentrat pe cursă. Dar la Cluj am avut o ștafetă mai lungă și am primit în același timp cu un alt concurent ștafeta, mult mai bun ca mine și credeam că o să mă bată grav, dar după jumătate de tur de pistă, uitându-mă în spate, am văzut că era deja la 60 de m în urma mea.

Îmi place cel mai mult să particip la ștafetă, pentru că mă simt mai liber, nu percep o presiune așa de mare pe mine, ca la individual. Și mă dedic mai mult. Pot să recuperez mai mult. De obicei alerg pe al treilea schimb și așa îmi place cel mai mult, nu îmi place să fiu ultimul.

Pefer proba de 400 de m, pentru că în cursele de 800 sunt prea multe variabile, stratageme și scheme. Plus că la 800m, după primii 100m trec toți la bordură. La 400m, fiecare aleargă pe culoarul său. Cu ajutorul antrenorului meu mi-am găsit proba perfectă pentru mine, după ce le-am încercat pe toate. După aproape un an și jumatate de încercări, antrenorul meu, Andrei Florin, m-a fixat pe proba de 400 m”, a completat Ruben.

Muncă și beneficii

Pentru visul său, adolescentul se antrenează șase zile din șapte, cam două ore. În vacanță și-a completat pregătirea cu abonament la sala de forță. Din programul său, nu-i lipsește înotul. „Cantonamentele sunt antrenamentele cele mai intense și grele și de obicei le fac la București, pe Lia Manoliu /Iolanda Balaș. Sunt două antrenamente pe zi și este o perioadă care îmi place mult pentru că suntem toți, vorbim și este o atmosferă plăcută.

Cursa perfectă pentru mine este cea în care ies pe primul loc, alerg pe un stadion plin de oameni și concurenții nu ar conta, oricine ar fi. Ar fi important doar să fie de nivel mai tare ca al meu, ca să știu că am câștigat pe merit. Îmi place să am concurență mereu, să nu alerg singur.

Sportul m-a provocat mereu să fiu foarte focusat. Pentru a face performanță, uneori a fost nevoie să mă învoiesc de la ore, norocul meu fiind că a fost vorba de ore ușoare (franceză sau biologie). În rest, consider că am investit toată energia și timpul meu în ceea ce îmi place. Dacă faci ceea ce îți place, nu simți că este efort”, mai spune campionul.

Are și idolii săi. La 400m îl apreciază pe Fred Kerley, iar la 100/200m pe Noah Lyles. La cel din urmă admiră modul cum recuperează în ultimii 30-40m și iese primul la o diferență mare față de ceilalți. De asemenea, îi place și modul în care socializează cu publicul, fiind un fel de one-man-show al atletismului: cântă, la finalul curselor reproduce dansuri din jocuri Fornite, vorbește cu publicul și face cursa mai distractivă.

Împacă sportul cu studiul, la școală fiind printre elevii cu note foarte bune. Preferă Matematica și Engleza. Atât colegii săi, cât și profesorii îi apreciază efortul și felul lui de a fi, venindu-i în întâmpinare cu un sfat, cu un ajutor în a recupera materia atunci când este nevoit să meargă la antrenamente sau/și cantonamente.

Ruben este un adolescent muncitor, care a luptat pentru a ajunge pe pista de alergare și a fi în topul celor mai buni de la categoria sa de vârstă. Sportul i-a deschis noi și noi orizonturi, dar l-a și întărit psihic.

„Pentru mine, sportul a adus mai multă maturitate: am învățat să mă descurc pe cont propriu, mai ales fiind plecat singur în atâtea concursuri și antrenamente. De asemenea, mă descurc mult mai bine la școală de când fac sport, pentru că îmi planific lucrurile mult mai bine și rețin mult mai ușor Datorită sportului, acum înțeleg mult mai bine alte persoane. Înainte, dacă îmi zicea cineva ceva negativ, ripostam imediat. Acum stau și analizez cauza și încerc să îi înțeleg pe toți. Am ajuns să respect toți oamenii și am învățat ce înseamnă fair-play-ul cu adevărat: să tratezi pe toată lumea în mod egal, fără să conteze performanțele sau condiția”, a declarat Ruben pentru sursa citată mai sus.

Tânărul îi sfătuiește pe toți să urmeze calea sportului, chiar dacă nu la nivel de performanță. Mișcarea, în toate formele ei, este benefică atât pentru fizic, cât și pentru psihic.



Familia lui Ruben este una numeroasă. Mai are patru frați, pe Edi (17 ani și el sportiv), Raul (12 ani), Sarai (6 ani) și Elisei (1 an). Își împarte, zilnic, timpul între sport, școală și grija pentru Serai și Elisei, iar, uneori, și pentru verișorul său de numai 5 ani.

Nimic nu i se mai pare atât de greu. Știe că prin răbdare și muncă poate ajunge unde-și dorește. Visează la aurul olimpic, la 400m.

Sursa foto: facebook Ruben Chivi și Totul este posibil

Comentează cu profilul tău de Facebook