Iubita fotbalistului Cristi Manea a fost bătută la Cesena, în tribune, de doi suporteri români

Chiar dacă România s-a calificat de pe primul loc în grupă, iar cei 10.000 de suporteri români au făcut o atmosferă senzațională în tribunele de la Cesena, la meciul România - Franța, câțiva au reușit să strice bucuria generală, prin fapte reprobabile.

"Istoria continuă, indiferent de adversar va trebui să continuăm povestea asta frumoasă. Chiar dacă această calificare a fost puţin umbrită de doi dintre suporteri, care au lovit-o pe soţia lui Cristi Manea" "Am odihnit câţiva jucători, am avut mai multă prospeţime. Am reuşit să punem presiune aşa cum ne-am dorit înainte de meci", a spus Mirel Rădoi la final.

Conform digisport, Manea s-a dus la finalul meciului să-și sărute prietena, aflată în tribune, iar alte femei aflate lângă ea au dorit să-l felicite și ele pe jucător și s-au băgat în fața prietenei lui Cristi. Fotbalistul a bruscat-o pe una dintre femei, iar atunci a intervenit prietenul acesteia, care l-a îmbrâncit pe jucătorul de la CFR.

În acea ambuscadă, iubita lui Manea a primit un picior în figură și a fost umplută de sânge. Ceilalți fani din apropiere au sărit și ei la bătaie, iar Manea nu a rămas indiferent și a început să se lupte cu ei. În cele din urmă, spiritele s-au calmat, după intervenţia stewarzilor.

sursa foto digisport

