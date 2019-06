Primele declarații ale șefului Veolia, Mădălin Mihailovici, după retragerea de la Petrolul

CEO Veolia, Mădălin Mihailovici, susține că după anunțul privind retragerea sprijinului financiar pentru Petrolul a primit oferte de la 13 echipe din România, inclusiv de la un club de cupele europene. El a declarat la Digi Sport că, înainte de conferința de presă în care unii suporteri i-au cerut să plece, negociase cu antrenorul Flavius Stoican preluarea echipei.

Principalele declarații făcute de Mihailovici la postul Digi Sport :

- Haideți să punem lucrurile un pic în ordine. Trebuie să se înțeleagă că Veolia a plecat lângă Petrolul din liga a patra. Înaintea returului din liga a patra, Petrolul nu avea bani. Am făcut tot returul prin satele și comunele din Prahova și sunt mândru de asta. Când ne-am cunoscut, nu aveau mingi de antrenament. Ca să ai fonduri să poți construi și să mergi mai departe, ai nevoie de cineva.

- Știți cum i-am cunoscut pe Cristi Vlad și pe Tavi Grigore?. Mi-au spus că ”ne duceam spre Urlați, era zăpadă, mergeam la cineva să facem rost de 2.000 de lei”. Și am zis că ”nu se poate așa ceva”.

- Eu am văzut multe lucruri spuse în ultimele 24 de ore. Uitați-vă cum eram îmbrăcat la conferința de presă, eram îmbrăcat în galben. Mă întorceam de la ApaNova Ploiești, unde începusem negocierile cu Flavius Stoican, am venit la conferință, unde am spus la început că Veolia va continua cu Petrolul. Mi se pare inadmisibil ca un om să îmi ceară să plec, mie, care am crescut lângă stadion. Nu m-au lăsat să vorbesc în conferință.

- Și pentru mine este un mister cum au ajuns fanii la conferință. I-au lăsat la conferință cei care nu și-au dorit ca acest proiect să meargă. Nu se poate întâmpla așa ceva într-o țara european. Am suportat umilințe în acești doi ani și jumătate

- Eram spre drumul spre București până când prima echipa de Liga 1 ne-a transmis mesajul ”haideți la noi!”. Avem 13 cereri de la echipe care ne vor alături de ei, inclusiv o echipă de cupele europene. Sper că ploieștenii se vor trezi în acest al douăsprezecelea ceas