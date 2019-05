Bătaie de joc pe bani europeni! Dacă vrei să joci tenis în Parcul Municipal Ploiești ”închiriază” și copii de mingi. Plasa de protecție are ”ochiurile” prea mari! FOTO

Amenajate pe bani grei, de la bugetul local și din fonduri europene, terenurile de sport din incinta Parcului Municipal Vest Ploiești arată jalnic. La terenurile de tenis de câmp, ”Dorel” a făcut-o lată, împrejumuind suprafețele de joc cu o plasă de protecție nepotrivită. Astfel, din cauza ochiurilor prea mari în raport cu dimensiunile mingiilor de tenis, pe terenurile de antrenament, jucătorii sunt nevoiți să-și piardă timpul alocat sportului adunând mingiile de pe câmpul din apropiere!

Un cititor care obișnuiește să închirieze frecvent terenurile de tenis din incinta Parcului Municipal Vest ne-a trimis imagini cu plasa de protecție cu ochiuri prea mari față de mingiile de tenis pe terenurile de antrenament sau desprinsă de bordura de ciment pe terenurile de joc. ”În loc să jucăm tenis alergăm pe câmp să recuperăm mingiile”.

Sesizarea cititorului:

”În Parcul Vest terenurile de tenis de camp, care se inchiriaza contra cost, arata jalnic. Fileele sunt lasate si te poti accidenta grav în denivelarile aparute pe suprafata de joc, cu aspect de gropi. Bataia de joc este si mai mare deoarece terenurile de antrenament au fost inconjurate cu o plasa cu ochiuri mari, prin care ies mingiile afara.

Acesta e cel mai enervant lucru penturuca jumatate din timp il petreci alergand dupa mingiile care ies toate in afara terenului, pe camp. Plasa nu a fost niciodata prinsa in jurul terenurilor, ci pusa doar de forma, iar acum o flutura vantul si toate mingiile trec pe sub ea sau prin ea. Ar fi un mare ajutor pentru cei care joaca acolo tenis de camp daca macar ar prinde-o cu sfori de stalpi sa stea cat de cat intinsa sa mai opreasca macar 20% din mingii. Multumesc”.

Observatorulph.ro a solicitat Primăriei Ploiești să ia măsuri, precum și infromațiile cu caracter public privind valoarea investiției, firma care a executat lucrarea și cine a semnat procesul de recepție a lucrărilor.

Galerie FOTO