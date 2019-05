Simona Halep a ratat șansa de a fi, din nou, numărul 1 mondial

Câștigarea finalei de la Madrid Open ar fi fost șansa Simonei de a redeveni lidedul mondial al WTA. Deocamdată trebuie să se mulțumească doar cu revenirea pe locul 2 al clasamentului.

O partidă care pornise foarte bine, jucătoarea din România conducând cu 4 la 2 și părând într-o formă excelentă în fața olandezei Kiki Berrtens. Din păcate, Simona a pierdut următoarele 4 game-uri și primul set cu 6-4.

Obosită, lipsită de concentrare și nervoasă, Halel a pierdut la scor identic, 6-4, și al doilea set, respectiv finala.

Simona Halep a avut un ghinion teribil în acest game. La scorul de 30-15, Simona Halep a luptat admirabil pentru punct, reușind să retuneze din poziții aproape imposibile. Kiki Bertens a trimis o minge ce era clar că ieșea în out, însă până să cadă pe zgură, a lovit-o pe Simona, care se afla în afara terenului. Ar fi fost un moment de ghonion, însă trebuie recunoscut că olandeza a jucat constant bine, iar un meci nu se pierde din cauza unui punct.

„Mingea care m-a atins - mi-a fost greu să accept. Niciodată nu am trăit așa ceva și nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Pur și simplu mingea a venit spre mine și nu am avut timp să reacționez în niciun fel. Oricum ieșea cinci metri afară, eu eram departe de teren. Nu înțeleg cum a dat smash-ul acela și cum m-a atins mingea”, a declarat Simona Halep.