Au început înscrierile la Cupa Metigla, ediția 2019!

Asociația „Un Strop de Fericire” anunta organizarea pentru al cincilea an consecutiv a campionatului de baschet interscolar Cupa Metigla.

Competitia sportiva se adreseaza elevilor de gimnaziu si liceu, dar si tinerilor care activeaza in cluburi sportive.

Fa-ti echipa si bate mingea cu noi, inscrie-te la http://www.youthhubsportevents.eu/. Citeste regulamentul detaliat pe http://www.stropdefericire.ro/cupa-metigla-2019/.

Numarul scolilor care intra si anul acesta in competie este limitat la 35, scoli din Prahova, Brașov, Dâmbovița, Ilfov, Ialomita și Buzău. Echipele pot fi mixte si pot avea in componenta 5+2 membri, din care doar 1 singur legitimat in cursul acestui an scolar.

Ca si pana acum, programul va debuta printr-un mini campionat in fiecare scoala, in zilele de 27-29 mai. Cea mai buna echipa de gimnaziu si/sau liceu va reprezenta scoala in competitia semifinala si finala, in zilele 30-31 mai, respectiv 1 iunie, la Colegiul National Mihai Viteazul din Ploiesti.

Tot ca in fiecare an, scoala beneficiaza de un kit de participare constand in veste de departajare si mingi.

In finala organizatorul premiaza locurile 1 pana la 4 si MVP-ul,la categoriile gimnaziu si liceu. Nu vor lipsi concursurile si surprizele pentru intreaga familie, o atmosfera super atractiva pentru toate varstele.

Participarea tuturor este gratuita, fiind sustinuta de sponsorul competitiei si organizator.

„Cupa Metigla” este o competiție de baschet care se adresează elevilor de gimnaziu și liceu. În 2018 a implicat școlile din Prahova, Buzău, Ialomita, Dâmbovița, Ilfov și Brașov, cu scopul de a încuraja practicarea sportului, susținerea unui stil de viață sănătos, dezvoltarea spiritului de echipă și stimularea implicării tinerilor în folosul comunității. Aceasta este însoțită de o acțiune de dotare a școlilor participante cu panouri de baschet și material sportiv. Până în prezent, peste 100 de panouri de baschet au fost donate școlilor participante, peste 3000 de copii si tineri au jucat baschet in meciurile organizate de noi incepand cu anul 2015.



Organizatorul competiției este Asociația „Un Strop de Fericire”, o organizație nonprofit înființată în anul 2012, care promovează voluntariatul ca mijloc de schimbare în comunitate. Aceasta încurajează educația și dezvoltarea personală a tinerilor prin implicare în proiecte locale și internaționale, organizează evenimente sportive care susțin un stil de viață activ și sănătos, sprijină integrarea socială a tinerilor din mediul defavorizat. Detalii despre aceste proiecte puteți găsi pe www.unstropdefericire.ro sau pe canalele sociale de Facebook, LinkedIn si YouTube.





METIGLA este o companie cu capital belgian, care deține încă din anul 2000 o unitate de producţie în localitatea Ceptura, județul Prahova, cunoscută până în acest an sub denumirea de Coilprofil. Activitatea de producție include sisteme complete pentru acoperiș și hale metalice: țiglă metalică, tablă prefalțuită, sisteme pluviale, tablă cutată, panouri termoizolante și profile zincate, la cele mai înalte standarde europene de calitate. METIGLA este un exemplu de business bazat pe valori recognoscibile: calitate, încredere şi parteneriat. Produsele METIGLA sunt comercializate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin distribuitori și constructori.

Pentru mai multe informatii va asteptam pe www.metigla.ro sau pe canalele sociale de Facebook, LinkedIn si YouTube.