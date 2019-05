Aur la gimnastică ritmică pentru echipa de junioare a României. Din lotul care s-a impus în Ungaria face parte și o ploieșteancă



O nouă reușită pentru gimnastica ritmică românească. Ansamblul de junioare al României, format din cinci sportive titulare, a reușit să câștige medalia de aur la Pecs Cup (Ungaria). Rezultatul fetelor vine după cinci luni de pregătire în această formație, din care face parte și ploieșteanca Sabina Ioana Enache.

Concursul internațional a reprezentat, totodată, și o bună probă de verificare în vederea participării la campionatele europene de la Baku (Azerbaidjan). Chiar dacă, din punct de vedere al vârstei, vor fi cele mai tinere competitoare, antrenorii și-au exprimat încrederea în reușita lor. Ansamblul de junioare este pregătit de antrenoarele Daniela Chiriac si Tatiana Novikova la centrul de la Arad.

Printre ele se află și Sabina Ioana Enache (13 ani), legitimată la CSM Ploiești. Totodată, alături de Sabina se antrenează și coechipiera Anisia Dragan, fiind rezervă.

Palmaresul Sabinei este unul impresionant. Numai în ultimii doi ani, sportiva a urcat pe podium la aproape toate competițiile la care a evoluat. Se numără printre cei 25 de beneficiari naționali ai Bursei de performanță Allianz Tiriac, un sprijin extrem de important.

Rezultate 2018 - Categoria a III-a - Prejunioare

- Torneo Infantado, Guadalajara, Spania, 16-18 martie: trofeul categoriei Infantil la cerc

- Irina Deleanu Cup, Bucuresti, 18-20 mai: medalie de argint la individual compus in categoria prejunioarelor, medalie de aur la cerc, bronz la minge si maciuci

- Campionatele Nationale de Junioare si Senioare, Constanta, 21-24 iunie: vicecampioana nationala la individual compus, campioana nationala la maciuci si vicecampioana nationala la panglica

- 26th Prize of Queen Margarita, Varna, Bulgaria, 31 august – 2 septembrie: medalie de aur la maciuci, medalie de argint la cerc

- 4th Iasi Tropphy, Iasi, Romania, 21-23 septembrie: medalie de aur la minge si de argint la maciuci

- Cupa Sportul Studentesc, Dobroesti, 21 octombrie: patru medalii de aur, la individual compus, minge, maciuci si panglica

- Slovenian Challenge, Ljubljana, Slovenia, 10-11 noiembrie: patru medalii de argint, la individual compus, cerc, minge si maciuci

- Cupa României, Dobroesti, 15 noiembrie: medalie de argint la individual compus

Rezultate 2019 - Categoria a II-a – Junioare, Ansamblu

- Gracia Cup, Budapesta, Ungaria: locul V in clasamentul cu 2 exercitii, finalista la cerc (locul 5) si panglici (locul 5)

- “Aphrodite Cup”, Atena, Grecia, 15-17 martie: locul VI in clasamentul cu 2 exercitii, finalista la cerc (locul 7) si la panglici (locul 6)

- Irina Deleanu Cup, Izvorani: trei medalii de bronz in clasamentul cu doua exercitii si in finalele la cerc si panglici

Foto: Dan Mareș