Timp de 40 de ani, fotbaliștii de la Metalul Plopeni au crezut că s-au pozat cu temutul terorist Carlos Șacalul. Reacția avocaților

În anii 1980, echipa Metalul Plopeni, din Divizia B, a efectuat un turneu cu jocuri de pregătire în Orientul Apropiat, organizat de Georges Minas, reprezentantul firmei Kodak în Europa de Est în acea vreme.

Povestește Cornel Savu, 59 de ani, două selecții la naționala de juniori și peste 300 de meciuri în Divizia B, unul dintre jucătorii echipei prahovene în acea perioadă: “Printre cei care au stat lângă noi era și un oarecare Abu Isan. Am aflat ulterior, ani după, că acel personaj, care s-a și pozat cu noi, era chiar Ilici Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de Carlos «Şacalul». Sincer? Am făcut cu el câteva chefuri «udate» din belşug şi în Siria, şi Liban. Ne-a a însoţit peste tot!”.

În perioada sa de glorie, Carlos, supranumit teroristul cu 1.000 de fețe, şi-a atribuit nenumărate identităţi, demonstrate cu tot atâtea paşapoarte false. Înfăţişarea şi faptul că vorbea curent mai multe limbi de largă circulaţie i-au permis să-şi asume atât cetăţenii europene, cât şi unele latino-americane sau musulmane.

Pentru a autentifica poza românilor de la Plopeni, în condițiile în care, până în 1994, sunt foarte puține imagini reale care circulă cu înfățișarea lui Carlos, Libertatea i-a contactat pe Isabelle Coutant-Peyre, 65 de ani, și pe Francis Vuillemin 50 de ani, avocați celebri care-l reprezintă pe teroristul venezuelean din 1990 încoace. Isabelle, ultima iubită cunoscută a lui Carlos, ne-a transmis: ”În câteva săptămâni, o să-mi vizitez clientul și o să-i arăt imaginea. O să-l întreb despre fotografie. Opinie personală, nu este Carlos Șacalul în poză. Dar vom afla cât de curând”.

“Ilici Ramirez Sanchez, zis Carlos Șacalul, nu este în imagine”, a fost și reacția celebrului avocat parizian Francis Vuillemin.

