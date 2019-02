Petrolul Ploiești reia lupta pentru promovare în prima ligă

Sezonul de primăvară al eşalonului secund porneşte la drum în acest weekend, iar Petrolul reîncepe lupta pentru promovare cu o deplasare pe terenul lui Pandurii Tg. Jiu. Meciul se va disputa duminică, de la ora 11.00, pe terenul sintetic al stadionului “Municipal” din Tg. Jiu.

La Petrolul, singurul cuvânt de ordine înaintea startului oficial din 2019 este “promovarea”! Duminică, “lupii” reiau drumul către primul eşalon cu un efectiv mult schimbat faţă de cel cu care s-a terminat anul 2018, 11 jucători fiind transferaţi în această iarnă. “Sper să fie un 2019 bun pentru noi şi să realizăm ceea ce ne-am propus în urmă cu doi ani şi jumătate, atunci când am plecat la drum cu acest nou proiect, şi anume revenirea în primul eşalon. Acum, când ne pregătim pentru startul a ceea ce a mai ramas din acest retur de campionat, eu spun că suntem pregătiţi pentru promovare. Sunt încrezător, optimist, pentru că am avut şi avem tot ceea ce ne trebuie pentru ca la finalul acestui campionat să ne bucurăm de promovarea mult dorită”, este de părere preşedintele “galben-albaştrilor”, Cristian Vlad. “Ne-am întărit pe toate posturile în această iarnă, am adus jucători care au experienţă, dar şi tineri care îşi doresc să confirme. Eu am încredere maximă în toţi cei care au venit în această iarnă, ca şi în toţi cei care au rămas alături de noi şi mizez foarte tare pe dorinţa lor de afirmare şi de a-şi trece în CV o promovare cu Petrolul”, a adăugat oficialul ploieştenilor.

La rândul său, antrenorul principal al “lupilor”, Mugurel Cornăţeanu, spune că “lotul este mult îmbunătăţit faţă de cel cu care s-a plecat la drum în vară, iar obiectivul este unul cât se poate de clar. Nu există dubii, trebuie obligatoriu să promovăm în primul eşalon şi sunt convins că FC Petrolul Ploieşti va ajunge în Liga I la finalul acestui sezon”. Tehnicianul ploieştenilor a continuat, spunând că “avem în faţă 17 finale, dar sunt foarte încrezător în lotul pe care îl avem, unul foarte competitiv şi valoros în toate compartimentele. Avem jucători care au evoluat în Liga I, care au mai avut promovări, iar eu spun că doar singuri putem să ne punem piedică. Asta va trebui să facem, să eliminăm acele sincope pe care le-am avut în prima parte a sezonului, pentru că, altfel, avem calitatea necesară pentru a ne atinge obiectivul”.

Partida cu Pandurii se va disputa duminică, începând cu ora 11.00, pe terenul sintetic al stadonului “Municipal”, unul pe care numărul de spectatori ce pot asista la o partidă este limitat.

Conform celor comunicate de către organizatorul întâlnirii, preţul biletelor de intrare va costa 15 lei, iar spectatorii petrolişti îşi vor putea procura tichetele de la un punct de vânzare special amenajat în zona sectorului rezervat lor.

text si foto: fcpetrolul.ro