Povestea prahoveanului care uimește o lume întreagă cu performanțele copiilor de la țară. ”Elevii sunt sufocați de ritmul cotidian, au nevoie de un corp sănătos!”

Clubul Sportiv Yang din Prahova este ”abonat” la premii naționale și internaționale, majoritatea copiilor fiind campioni la arte marțiale. Clubul are centre de antrenament la Ploiești, Păulești și Ariceștii Rahtivani și un palmares incredibil, poate cel mai bogat din România: 800 de medalii la campionate naționale și 100 de medalii la Europene și Mondiale! În spatele acestei povești de succes stă Răzvan Niculescu, un tânăr de 38 ani, licențiat al facultăților de Științe Juridice, Educație Fizică și Sport, Științe Economice, dar și al Școlii Naționale de Antrenori.

Observatorulph.ro a stat de vorbă cu cel care a ales să-și urmeze pasiunea din copilarie, aceea de a practica și a preda arte martiale. ”A fost un sport care m-a fascinat dintotdeauna și pe care l-am adoptat practic ca un mod de viață de peste 20 de ani, un adjuvant al fizicului si psihicului în lumea noastră cotidiană atât de agitată!”, mărturisește Răzvan, care a acordat ziarului nostru un amplu interviu:

Reporter: Când ați pus bazele acestui club sportiv și ce anume v-a motivat?

Răzvan Niculescu: Am ales sa construiesc Clubul Sportiv YANG, in anul 2005, din dorinta de a impartasi cunostintele acumulate mai ales in randul copiilor, cu scopul de a forma oameni sanatosi, puternici si echilibrati si care sa inregistreze performante sportive notabile, mai ales la nivel international. Acest obiectiv a fost atins in mare parte in cei 13 ani de activitate, demonstrat prin cele 7 Titluri de Campioni Nationali pe cluburi la Vovinam Viet Vo Dao, cele peste 800 de medalii obtinute la Campionatele Nationale, dar si aproape 100 de medalii castigate pentru Romania de sportivii Clubului Yang la competitiile Europene si Mondiale la care participa constant in Loturile Nationale ale Romaniei.

De ce nu ați rămas doar în Ploiești și ați ieșit în mediul rural?

Clubul Sportiv Yang antreneaza in 3 locatii din judet si anume: Ploiesti, Aricestii Rahtivani si Paulesti, toate antrenamentele fiind coordonate de presedintele fondator si antrenorul clubului, Razvan Niculescu.

Cei mai vechi sportivi ai sai sunt in com. Aricestii Rahtivani, respectiv Nedelea, locatie in care a ajuns acum 10 ani in urma performantelor inregistrate de sportivii (Seniori acum...), Alexandru Andrei si Robert Tomulescu. In anul 2008, observand rezultatele nationale ale celor 2 baieti care faceau naveta la o sala din Ploiesti, conducerea scolii si primariei ne-a invitat sa deschidem o grupa de initiere... Si am ramas si in prezent, antrenand cu pasiune si inregistrand astfel de la an la an si mai multe rezultate sportive remarcabile, considerate cele mai mari din istoria comunei.

Cum reusesc acesti copii sa faca performanta?

Toti acesti copii reusesc sa atinga performante la asemenea nivel prin foarte multa munca, perseverenta, disciplina si dorinta arzatoare de a se autodepasi, avand ca exemplu pe colegii lor seniori dar mai ales "ghinionul" de a avea un antrenor perfectionist, atat tehnician al clubului cat si al Lotului National.

Si rezultatele scolare sunt o conditie de a fi membru al clubului, trebuie sa fie cel putin bune...!

Clubul Sportiv Yang are 2 ramuri: cea principala a artelor martiale vietnameze de contact - Vovinam Viet Vo Dao si o ramura secundara reprezentata de Sport Chanbara (Spochan) - arta martiala japoneza cu arme soft, antrenorul clubului Yang fiind licentiat international Spochan ca Instructor A - Class, de catre forul japonez de profil (ISCA).

Frumoasele rezultate sunt atinse de ani de zile prin sacrificii financiare mari ale parintilor acestor copii, sponsorii lipsind aproape cu desavarsire, iar autoritatile fiind deseori bulversate de multitudinea performantelor..., care sunt foarte rar spre deloc rasplatite in Romania... De mentionat este ca desi intregul club nu are decat cateva zeci de copii practicanti, peste 20 dintre ei sunt membri titulari ai Loturilor Nationale ale Romaniei, in fiecare an concurand cu succes la competitii internationale, intotdeauna abonati ai podiumului, cu medalii pentru tara noastra! Toate astea se produc fara a ne construi vreodata ganduri materialiste, ci doar din dorinta de a fi cei mai buni si de a purta cat mai des tricolorul romanesc pe podiumurile internationale! Un premiu ar fi o minune pentru acesti copii sau parinti... dar si o strangere de mana si un sincer "Felicitari" conteaza de multe ori!

Care este cea mai mare performanta a clubului, cu care va mandriti?

Este greu sa spunem care sunt cele mai mari performante ale clubului, acestea fiind foarte multe, dar putem mentiona totusi cateva:

2013 - Campionatele Mondiale de Vovinam Viet Vo Dao din Franta (Paris), unde Robert Tomulescu a obtinut titlul de Vicecampion Mondial lupta full contact dar si medalie de bronz la echipa tehnica impreuna cu Alexandru Andrei...

2017 - Campionatul European de Sport Chanbara (Italia) - Teodora Tigau (dubla Campioana Europeana si Campioana Europeana Absoluta), Dobre Cosmin (Campion European si Absolut), Madalin Lupea (Campion European si Dublu Vicecampion European) si multi altii...

2018 - Campionatul Mondial de Sport Chanbara din Japonia (Tokyo), sportivii Raluca Ion si Georgian Avram au obtinut 2 medalii de bronz la lupta...

Cea mai recenta performanta internationala a fost atinsa in acest an, pe 9 Februarie la Chisinau, la Cupa Europei de Est la Vovinam Viet Vo Dao, o competitie cu 34 de probe tehnice si de lupta, unde 15 sportivi ai clubului Yang membri ai Lotului National si-au adjudecat 16 Aur, 16 Argint si 11 Bronz dintr-un total de 21 Aur, 21 Argint si 12 Bronz obtinut de intreaga Echipa Nationala a Romaniei, rezultat ce a clasat la final tara noastra pe prima treapta a podiumului est-european, inaintea puternicului Belarus dar si a Republicii Moldova.

De ce aptitudini este nevoie pentur a face performanta in acest sport?

Aptitudinile de care este nevoie pentru a practica arte martiale sau sport in general sunt de obicei descoperite la primele antrenamente ale copilului la sala, acestea fiind deseori ascunse in energia si activitatile minorului si iesind la iveala pe parcurs.

In primul rand, copilul trebuie sa fie sanatos, este necesara o examinare generala constanta a medicului de familie cat si una mai amanuntita a medicului sportiv, cel putin la inscriere...

Antrenorul are obligatia de a coordona antrenamentul micilor sportivi pe o cale constructiva, avand in vedere dezvoltarea atenta a calitatilor motrice (rezistenta, forta, viteza, mobilitate, indemanare, etc...), toate acestea conducand la o dezvoltare si crestere armonioasa a practicantului.

Ce mesaj le transmiteti parintilor care prefera sa-si tina copiii in casa, pe tablete si telefoane, in loc sa practice un sport?

Toate sporturile sunt bune, ideea este sa le practicam, indiferent de varsta sau sex ar trebui sa ne repartizam cateva minute, ore, de cateva ori pe saptamana pentru a rupe monotonia cotidiana, sedentarismul cu exercitii fizice, atat in sala cat si in aer liber!

Tehnologizarea globala nu face altceva decat sa robotizeze practic copiii, sa le transpuna copilaria in fata telefonului sau tabletei, sa-i indeparteze de activitatile sanatoase, sportul insemnand atat miscare fizica cat si socializare, divertisment si poate chiar performanta dupa ani de practica!

Copiii sunt din ce in ce mai des sufocati atat de programul foarte incarcat impus deseori de sistemul scolar, cat si de unii parinti care doresc ca cei mici sa participe la cat mai multe activitati, riscand fara sa-si dea seama surmenajul micutilor, suprasaturarea lor fizica si psihica.

Copiii trebuie indrumati usor sa aleaga pasiuni sanatoase, care sa le faca placere! Se spune ca cine alearga dupa mai multi iepuri nu prinde niciunul..., deci mai bine alegem una, maxim doua activitati sanatoase, constructive, la cursurile carora copilul sa mearga cu drag si interes, decat sa-i impunem ceea ce ne dorim noi sa faca!

"Mens sana in corpore sano"!

