Ania Monica Caill, singura prezență a României la Cupa Mondială de Schi din Suedia! Nu are antrenor, echipă, staff!

Ania Monica Caill este singurul sportiv român la proba de coborâre la Cupa Mondială de Schi, din Suedia. Nu are staff, echipă, dar cu toată această situație jenantă a modului cum e tratat sportul de performanță în țara noastră, Monica reprezintă România cu fruntea sus.

Ania Monica Caill are 23 de ani și este unicul sportiv din România prezent la proba de coborâre de la Campionatul Mondial de Schi, găzduit în acest an la Åre (Suedia). Românca născută în Franța concurează, duminică, de pe poziția a 37-a, ultima, potrivit gsp.ro.

Situația Monicăi a fost prezentată chiar pe pagina sa de Facebook, acolo unde românca își împarte sentimentul de dezamăgire față de modul în care este tratat acest sport, dar și cei care-l practică la un nivel înalt, cu cel de speranță în obținerea unui rezultat onorabil.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Da, voi fi singura sportiva care este tot sezonul fara o echipa, fara antrenor, fara skiman, etc.

Sunt singura care voi fi in acest start care vrea sa dea totul fara nicio informatie de pe partie, fara sfatul unui antrenor care sa ma cunoasca si care poate sa ma ajute la momentul potrivit sau fara un skiman in care am incredere ca va face schiurile cum trebuie.

Bineinteles ca nu am avut vreodata acest obiectiv sa ma aflu aici in asemena conditii.

Daca ma intrebati acum cativa ani cu siguranta nu as fi crezut ca se va intampla asta.

Dar fiecare avem propria istorie. Am invatat zi de zi sa ma confrunt cu orice obstacol care imi apare in cale.

Am invatat sa adaptez obiectivul in functie de variabilele din jurul meu.

In momentul asta sunt foarte mandra de nivelul pe care l-am obtinut singura, sunt mandra de felul in care schiez.

O sa ma lupt maine sa fiu cat mai aproape posibil de fetele care au deja top 30 in Cupa Mondiala si care nu cunosc sentimentul de a fi singura intr-un start de coborare.

Acest este obiectivul meu si sunt mandra de el”, scrie Monica pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: facebook Ania Monica Caill

Liliana Maxim Minculescu redactor Liliana Maxim Minculescu, jurnalist „de modă veche“, și-a început activitatea în 2004, lucrând simultan în presa scrisă și TV.

A plecat la drum cu o agendă, reportofon, cu ceva cunoștințe generale, dar, mai ales, cu dorința de a învăța și a „fura“ meserie.

A lucrat la Telegraful de Prahova și Alpha TV, unde a avansat de la redactor/reporter la redactor șef-adjunct/editor-coordonator al departamentului de știri.

A făcut parte și din echipa cotidianului Adevărul pentru ca, ulterior, să se axeze pe jurnalismul de televiziune, la Valea Prahovei TV și Ploiești TV. A scris, totodată, și pentru site-ul: promovamprahova.ro.

Pentru activitatea în presa locală și regională a fost nominalizata mai multor concursuri, gale, dar și premiată în anul 2014, în cadrul Galei MediaFEM.

În anul 2018 a fost de asemenea premiată în cadrul Galei Comunității Prahovene pentru activitatea jurnalistică în domeniul social, o arie unde se implică activ și prin intermediul Grupului de voluntariat „Pentru Tine!“.

Pentru aproape doi ani a „evadat“ de partea cealaltă a baricadei, lucrând la Primăria Sinaia, la Departamentul de Comunicare și Politici Publice, dar a revenit la marea pasiune.

A ales Observatorulph.ro pentru că îi place să țină pasul de vremurile, iar prezentul și viitorul jurnalistic sunt aici. De același autor









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro