Prima reacție a motociclstului Tedi, după ce l-a făcut KO pe Badea în cinci secunde

Motociclistul Tedi Emi a postat pe Facebook primul mesaj după ce l-a bătut, a doua oară, pe Mircea Badea. Vedeta Antena 3 a fost KO în cinci secunde într-o partidă demonstrativă organizată weekendul trecut la un mall din Capitală.

UPDATE „Am fost accidentat, cred că asta i-a dat curaj lui Badea”

”Nu știu exact motivul lui de a lupta, dar pot să presupun. Am pus o postare pe facebook, la sfârșitul anului, privind niște accidentări destul de urâte ale mele. Am avut, anul trecut, mâna stângă ruptă, o tăietură foarte urâtă la mâna dreaptă, pe care mi-am făcut-o chiar aici, în sală, pe când tăiam saltelele, și meniscul ciupit. Cred că asta i-a dat curaj lui Badea și, la câteva zile, exact când mi-am scos copcile, a venit propunerea promotorului Cristian Iordache pentru acest meci. Gala a fost organizată pe reguli de kick-boxing K1, noi am luptat pe sistem de kickboxing profesionist care include lovituri de pumn și picior asupra tuturor zonnelor corpului, lovituri de genunchi și o singură lovitură de genunchi din clinci. Eu, fiind multiplu campion de muay-thay și antrenându-mă în Thailanda cu niște legende ale acestui sport, m-am specializat pe loviturile de genunchi, acestea sunt punctul meu forte. Lovitura aplicată a fost chiar cu genunchiul bolnav...” a declarat Tedi pentru wowbiz.ro

Postarea campionului:

„Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere, vă rog să mă credeţi că am fost plăcut surprins de mesajele de felicitări, nici acum nu am avut timp să le citesc pe toate. Vă doresc multă sănătate şi înţelepciune în viaţă, meciul de sâmbătă a demonstrat încă o dată că ele se completează una pe alta. Mi-aş fi dorit ca rezultatele mele internaţionale, unde am luptat cu sportivi de top, care au adus un mic aport de prestigiu ţării noastre să fi avut măcar 10% din mediatizarea ultimului meci.

P.S. Dacă voi lipsi o perioadă lungă de pe Facebook înseamnă că am contul suspendat, deja am primit report de la hateri privind opiniile mele pro normalitate şi bun simţ, oricum în cazul în care mai marii Facebook mă consideră incomod… nu este nici o problemă, dragoste cu sila nu se face!”, a transmis Tedi Emi pe Facebook.

