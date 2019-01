Parteneriat pentru revenirea pe primul loc a baschetului ploieștean: Ploiești Basketball - Titan Academy

Cândva campion național cu rezultate spectaculoase și în Europa, Ploieștiul a pierdut prima poziție după prăbușirea Asesoft. Să pierzi prima poziție nu înseamnă să dispari de pe harta unui sport atât de frumos și iubit.

Să construiești sănătos înseamnă să acorzi atenție maximă fundației, în cazul de față selectării și pregătirii juniorilor care vor face performanță. Teoria este ușoară, dar practica se dovedește extrem de anevoioasă.

Cu toate acestea existau premisele ca baschetul ploieștean să renască. Oameni dedicați, adevărați profesioniști, oameni care știu cum să selecteze și să modeleze talentele,nu au fost greu de găsit la Ploiești. A urmat partea cu finanțarea, pentru cei mai mulți adevărata ”sperietoare”. Nici aici nu este atât de dificil cum pare la prima vedere. Îți trebuie un proiect sănătos și abilitatea de a-l prezenta cu pasiune și sinceritate.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Așa se câștigă credibilitatea, așa vin banii necesari pentru performanță. Pentru al treilea an consecutiv, susținerea financiară a venit de la AFI Ploiești. Desigur, există și alți sponsori, la fel de merituoși, care contribuie la bugetul proiectului.

''Ne bucuram că, si anul acesta, Afi Ploiești este pentru al treilea an la rând alaturi de noi. Chiar daca am prezentat situatia echipelor si in 2019 nu asteptam rezultate senztionale, cum am facut-o in anii precedenti, nu a fost o problema sa continuam parteneriatul, pentru ca cei de la Afi au inteles ca putem sa facem imagine prin sport si fara rezultate. Anul acesta vom investi masiv in imaginea noastra si a sponsorilor nostri, pentru ca vrem sa demonstram ca aceasta forma de publicitate este una senzationala” a declarat Ionuț Urzeală, președintele clubului Ploiești Basketball.

La fel de importante pentru performanță sunt și asocierile pentru asigurarea bazei logistice, cea fără de care nu se poate face pregătirea fizică de top. Cel mai important și spectaculos parteneriat din acest an este deja încheiat cu Titan Academy, cel mai modern și ”profi” club de fitness și forță din Ploiești. Așa se face că baza pentru pregătirea fizică este acum asigurată, la cele mai înalte exigențe. Cunoscând atât profesionalismul celor implicați în acest nou parteneriat, dar și dorința și știința de a face performanță, nu avem nicio îndoială că baschetul ploieștean va fi foarte curând NR.1, dar și cea mai mare pepinieră de baschetball-iști din România.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro