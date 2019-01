Ploiești Basketball, model în vânzarea imaginii prin sport. Afi Ploiești îi susține și în 2019

Pentru al treilea an consecutiv, AFI Ploiești susține clubul Ploiești Basketball, alături de care speră să aducă un plus de valoare comunității și rezultate frumoase pentru orașul Ploiești.

Având la bază platforma de comunicare #oamenicanoi, AFI Ploiești investește în activitățile sportive și educative ale comunității locale. Astfel, încă din 2016, a început frumoasa colaborare cu clubul Ploiești Basketball, care va continua până în 2020, cel puțin.

"Decizia de a continua susținerea echipelor Ploiești Basketball a fost una firească, întrucât credem în talentele comunității locale si știm că un astfel de sprijin îi poate ajuta să se dezvolte. Suntem siguri că staff-ul Ploiești Basketball ne va surprinde, ca de fiecare dată, cu rezultate plăcute, indiferent de schimbările din componența echipelor. Ne aducem cu drag aminte de performanțele din 2017, când echipa AFI Ploiești Basketball a câștigat Campionatul Național de BabyBaschet și ne păstrăm optimismul pentru acest an'' a declarat Raluca Ghica, Marketing Manager AFI Ploiești

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

''Ne bucuram că, si anul acesta, Afi Ploiești este pentru al treilea an la rând alaturi de noi. Chiar daca am prezentat situatia echipelor si in 2019 nu asteptam rezultate senztionale, cum am facut-o in anii precedenti, nu a fost o problema sa continuam parteneriatul, pentru ca cei de la Afi au inteles ca putem sa facem imagine prin sport si fara rezultate. Anul acesta vom investi masiv in imaginea noastra si a sponsorilor nostri, pentru ca vrem sa demonstram ca aceasta forma de publicitate este una senzationala” a declarat Ionuț Urzeală, președintele clubului Ploiești Basketball.

Observatorul Prahovean De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro