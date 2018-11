Un ploieștean pregătește lupta anului K 1 din România, între Daniel Ghiță și Cătălin Moroșanu

Promoterul Colosseum Tournament, ploieșteanul Gabriel Georgescu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a inițiat demersurile privind organizarea unei gale speciale, în care capul de afiș va fi lupta dintre Daniel Ghiță si Cătălin Moroșanu.

”Dragi iubitori ai kickboxing-ului,

Sunt intrebat de foarte multa lume daca vor avea loc toate aceste lupte între Daniel Ghita si Morosanu, Catinas si Benny.

Realitatea este urmatoarea :

- cu Morosanu este realizabil si vom lua legătura cu cei de la DFS sa avem o poziție oficiala din partea lor. Este un eveniment in care trebuie ca promoțiile sa lase orgoliile si sa stea la masa negocierilor.

- cu Catinas. Din ce informatii am Raul Catinas abia acum va incepe pregatirea pentru reintrarea in circuitul profesionist. Deci o lupta intre el si Daniel nu va fi posibila in următoarea perioada.

- cu Benny. Sursa din staff-ul lui ne-a comunicat bursa pentru care Benny ar lupta cu Daniel Ghita, o bursa imensa pentru orice promotie din Romania. Întrucât nu a venit pe cale oficiala nu o putem mentiona aici. Dar nu este realizabila la noi in țară .

Concluzia mea este ca singura lupta cu sanse reale este cea cu Catalin Morosanu.

Asigur pe toata lumea ca eu sunt dispus sa fac o colaborare cu el sau cu promotia DFS pentru aceasta lupta si in acest sens vom lua legatura cu ei, in mod oficial, dupa 15 decembrie, cand vor termina si ei evenimentul de la Craiova.

Fac aceste precizari deoarece promotia Colosseum Tournament este cea care a reusit sa realizeze revenirea campionului nostru Daniel Ghita cu care avem si alte proiecte de viitor”.

Recent, Daniel Ghiță l-a provocat în ring pe Cătălin Moroșanu, care pare să fi acceptat lupta.

"Acel moment când afli că ești provocat de cineva care tocmai ți-a refuzat oferta. Adevărul nu poate fi ascuns! Pe 15 decembrie îmi fac încălzirea!", a fost mesajul publicat de "Moartea din Carpați" pe pagina personală.

