Un elev din Prahova este campion național de culturism. Galerie FOTO

Alexandru Costinel Nuță, un tânăr de 18 ani, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu", a câștigat medalia de aur și titlul de campion național la culturism, cateoria juniori.

Acesta a participat recent la Campionatele Naționale de Culturism și Fitness - Cadeți, Juniori și Masters, competiție organizată de FRCF la Sibiu.

În spatele acestui titlu obținut la cea mai importantă competiție națională stau aproape patru ani de muncă, de pregătire intensă, de disciplină și rigurozitate.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

"Practic sport încă din copilărie, dar pentru prima dată am intrat într-o sală de forță în urmă cu aproape patru ani și am simțit că am găsit ceea ce îmi doream, ceea ce îmi trebuia. La început a fost destul de greu, a trebuit să mă adaptez condițiilor nu foarte bune de la sala din localitatea mea natală (Filipeștii de Pădure, n.r.), dar nu am dat înapoi niciun moment. Apoi am început antrenamentele în Câmpina, la Fitness Evolution, sub îndrumarea antrenorului meu Andrei Crișan și împreună cu prietenul meu cel mai bun, Mihai Brăescu. Pregătirea în acest sport a fost și dificilă, dar și ușoară. Dificilă pentru că trebuie foarte multă disciplină în stilul de viață, alimentație, somn, antrenamente. Ușoară pentru că am fost încurajat în permanență. Am avut alături de mine prietenii care m-au susținut necondiționat, părinții și bunicii mei de a căror susținere m-am bucurat tot timpul. Antrenorul meu, care mi-a urmărit evoluția până la cel mai mic detaliu și care îmi este și el un prieten apropiat", ne-a declarat proaspătul campion național, Alexandru Costinel Nuță. Citește continuarea pe campinatv.ro

Galerie FOTO

Andra Ilie De același autor