Gimnasta Denisa Stoian și-a încheiat participarea la Jocurile Olimpice de Tineret, de la Buenos Aires

Ieri s-a încheiat concursul de calificare pentru finala concursului de gimnastică ritmică, din cadrul Jocurilor Olimpice de Tineret, de la Buenos Aires, România fiind reprezentată de sportiva Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, Denisa Stoian.

Gimnasta pregătită de Simona Puiu şi Liliana Băescu a ocupat, la final, locul al 25-lea din 36 de sportive, o poziţie care nu reflectă, din păcate, valoarea echipei sportiv-antrenor, în contextul în care Denisa este în continuare sâcâită de o accidentare suferită în luna august, ce i-a afectat serios şi programul de pregătire.

În prima zi a competiţiei, de fapt în noaptea anterioară, Denisa Stoian obţinuse 14.400 la cerc (locul al 15-lea în concurs) şi 12.800 la minge (locul al 24-lea), pentru ca, azi-noapte, să fie apreciată cu 10.050 pentru evoluţia de la măciuci (locul 33) şi cu 12.500 pentru cea de la panglică (locul 17). Din cele patru evoluţii, a rezultat un total de 49.750 puncte, graţie căruia a ocupat, la final, poziţia a 25-a a clasamentului. Primele 8 sportive s-au calificat pentru finala concursului de gimnastică ritmică.

O clasare pentru care Denisa Stoian merită felicitată şi apreciată, mai ales în condiţiile în care nu s-a putut prezenta la importanta competiţie din Argentina în plenitudinea forţelor. „Mă gândesc cu seriozitate la etapa de seniorat care urmează, dar, mai întâi, îmi doresc să scap de durerile care m-au încurcat la antrenamente. Mi-am dorit foarte mult să fac bine la acest concurs, unele lucruri mi-au reuşit, altele m-au surprins şi nu am reacţionat astfel încât să reduc pierderile, dar ceea ce este important este că am căpătat experienţă la un nivel la care nu mulţi sportivi au şansa să ajungă. Vreau să îi mulţumesc doamnei Simona Puiu pentru răbdarea care a avut-o cu mine în această perioadă de pregătire, vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au încurajat, de acasă şi de aici, sunt fericită că am terminat competiţia <pe picioare> şi sper să reuşesc performanţe mai mari în viitor”, a declarant tânăra sportive.

Cele două reprezentante ale CSM Ploieşti vor reveni acasă o data cu întreaga delegaţie a României, pe 18 octombrie.

text si foto: csmploiesti.ro

Andra Ilie