Mașinile trăsnet ale fotbaliștilor români. Galerie FOTO

Fotbaliștii români își cheltuie o bună parte din salarii pe mașini scumpe. Bolizii, cu sute de cai putere sub capotă, ating 100 de km la oră în cel mult 5 secunde, iar prețul de achiziție depășește 100.000 de euro.

Potrivit gsp.ro, stelistul Denis Man și-a impresionat colegii și prietenii cu noua lui mașină. La 20 de ani, acesta și-a cumpărat un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC, de 100.000 de euro.

Un alt DENIS, ALIBEC, și-a comandat acum un an un superbolid de 180.000 de euro, un McLaren 540C. Maşina are 412 cai-putere şi ajunge de la 0 de 100 km/h în 3,5 secunde. Bolidul atinge o viteză maximă de 320 de kilometri la oră și are un consum mediu de 11 litri la suta de kilometri.

Și GABRIEL ENACHE, ex-FCSB se poate mândri cu un Porsche Panamera de 120.000 de euro și un Porsche Cayenne Turbo S care a fost achiziționat anul trecut și pe care a plătit 160.000 de euro! Acesta mai deține și un Alfa Romeo 4C de peste 100.000 de euro.

Fostul antrenor al FCSB, Laurențiu Reghecampf, are o colecție impresionantă de mașini. În urmă cu doi ani și-a cumpărat din SUA un Rolls Royce Ghost Series II, mașină al cărei preț de catalog pornește de la 350.000 de euro.

