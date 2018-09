Simona Halep a fost eliminată de la Wuhan

Simona Halep a explicat cauza durerilor lombare acuzate în timpul meciului cu Dominika Cibulkova (Slovacia), pierdut 6-0, 7-5, marţi, în runda a doua a turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.746.000 dolari.

„Mi-a fost foarte greu să joc la început pentru că aveam spatele blocat. Știam că despre asta era vorba pentru că discutasem cu cei din echipa mea. În mod normal trebuia să mă retrag, însă nu am vrut sa fac asta pentru că nu îmi place să renunț', a declarat Halep pentru WTA după meci.

Numărul 1 mondial a povestit și cum a apărut accidentarea, duminică: „Am lovit un forehand în primul game al unui antrenament cu Petra Kvitova. Jucam un set de antrenament și m-am blocat imediat, n-am putut să mă mișc. Am stat în pat toată ziua, am încercat să fac exerciții și tratament, însă nu am avut suficient timp pentru a mă recupera”.

Simona Halep a făcut figuraţie pur şi simplu în primul set, cedat la zero, după doar 29 de minute, în faţa agresivei Cibulkova, românca reuşind să obţină doar 8 puncte, două pe serviciul său.

Halep, la primul său meci după o lună de pauză (precedenta partidă a fost în primul tur la US Open) s-a confruntat cu probleme medicale la spate, cerând intervenţia medicului la 0-5.

Halep, care va primi un cec de 14.745 dolari şi 60 de puncte WTA, ar trebui să se recupereze repede, deoarece săptămâna viitoare începe turneul de la Beijing.

