Situație gravă la Băicoi! Populația inhalează hidrogen sulfurat!

Asociația Eco Natura Băicoi a solicitat APM Prahova să măsoare cu laboratorul mobil calitatea aerului din oraș. Rezultatele analizelor ar trebui să declanșeze o anchetă serioasă a autorităților locale și de mediu pentru că s-au înregistrat 59 de depășiri în 4 zile ale limitelor maxime admisibile pentru HIDROGEN SULFURAT.

Mesajul postat de ONG pe Facebook: ”Poluarea la BAICOI confirmata de masuratorile APM!”

Mesaj pentru ACTIUNE URGENTA catre:

1. Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judetean Prahova

2. Directia de Sanatate Publica Prahova

3. Primaria Baicoi

Se dovedeste ca reclamatiile locuitorilor din Baicoi cu privire la prezenta in atmosfera a substantelor toxice pentru sanatatea oamenilor, a fost mai mult decat justificata!

In baza masuratorilor efectuate in perioada 12 – 16 septembrie 2018, in zona cartierului Tintea (str. Independentei, nr. 366) de catre Agentia de Protectia Mediului Prahova cu Sistemul mobil nr.1 (ST1) (ocazie cu care dorim sa multumim pentru punerea la dispozitie a laboratorului mobil), s-au inregistrat 59 de DEPASIRI in 4 zile ale limitelor maxime admisibile pentru HIDROGEN SULFURAT.

Cel mai grav este faptul ca masuratorile inregistrate depasesc de peste 10 ori valorile maxime admisibile, lucru ce poate conduce la afectatea severa a sanatatii populatiei din zona!!!

Totodata, valorile medii zilnice de expunere la H2S au fost depasite in toate cele 4 zile, de aprox. 2 ori fata de limita maxima admisibila!

Au fost inregistrate fluctuatii si in cazul Benzenului si a Toluenului.

Pe aceasta cale, Asociatia Eco Natura Comunitatii Baicoi SOLICITA INTERVENTIA DE URGENTA A GARZII NATIONALE DE MEDIU - COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA, precum si a DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA, astfel incat SA SE DISPUNA IMEDIAT stoparea activitatilor economice desfasurate in zona Valea lui Dan, pana la remedierea cauzelor ce au condus la aceasta poluare majora a aerului”.

FOTO Documente: APM Prahova confirmă poluarea masivă de la Băicoi cu hidrogen sulfurat!

