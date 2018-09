Concert caritabil la Ploiești pentru Alexandra Bratu, eleva Școlii Sfânta Vineri bolnavă de leucemie

Alexandra Bratu, 12 ani, elevă a Școlii Sfânta Vineri din Ploiești, a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică. Pentru strângerea de fonduri necesarei unei operații salvatoare va avea loc un concert caritabil. Evenimentul este organizat pe 29 septembrie, la clubul Vintage din Ploiești (strada Constanței, colț cu Cosbuc, nr. 13), de la ora 19,30. Un bilet costă doar 10 lei.

Mesajul postat de organizatori la evenimentul creat pe Facebook este următorul:

Citește aici povestea Alexandrei, eleva pentru care în acest an clooțelul a sunat la spitalul Fundeni

”Buna seara, oameni! Ce e mai placut decat sa ti ajuti semenii si sa te distrezi in acelasi timp?!Tocmai din acest motiv, in sprijinul Alexandrei Bratu ne am decis sa sustinem cu ajutorul baietilor din Mental Disorder si Twist of Fate o seara caritabila, toti banii stransi fiind donati familiei. Pentru pasionatii de muzica electronica, seara va fii incheiata de Matte Alexxander si mix urile lui dementiale.

Pentru donatii aditionale :

EUR RO77BTRLEURCRT0358595701

GBP RO35BTRLGBPCRT0358595701

RON RO30BTRLRONCRT0358595701

USD RO81BTRLUSDCRT0358595701 ”

