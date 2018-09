Cureaua – Tu știi să o alegi?

Deseori barbatii nu par sa stie regulile de baza in ceea ce priveste curelele. Uneori vezi pe strada barbati bine imbracati, cu un costum frumos, camasa de calitate, pantofi de exceptie, dar o curea obisnuita in jurul taliei. Si mai exista cealalta categorie de barbati, cei care poarta pantaloni scurti, tricou si adidasi, impreuna cu o curea subtire din piele.

In cazul in care nu v-ati dat seama, asocierile de mai sus sunt total nepotrivite si exista anumite reguli ce trebuie respectate in ceea ce priveste asocierea curelelor cu tinutele.

Pe langa faptul ca o curea ajuta la sustinerea pantalonilor pe talie, aceasta are si capacitatea de a sopti cateva caracteristici ale stilului tau vestimentar sau de a evidentia lipsa cunostintelor tale in materie de vestimentatie.

Alegerea unei curele potrivite nu este o simpla chestiune practica sau o regula bine stabilita, ci mai degraba un element de bun gust. Bine aleasa, cureaua poate intregi o tinuta si te poate face sa arati spectaculos.

Daca alegi cureaua potrivita pentru tinutele tale, vei arata impecabil, insa daca faci alegerea gresita, aceasta va atrage toate privirile si nu intr-o mod apreciativ.

Vezi recomandarile consilierului #Onore in legatura cu elementele cheie ale curelei potrivite!

Cureaua este probabil unul dintre cele mai ieftine articole vestimentare unde nu trebuie sa cheltuiesti o avere pentru a obtine o calitate buna.

Materialul este extrem de important atunci cand alegi o curea. Alege o curea din piele rezistenta, de calitate.

De asemenea, cand alegi o curea, trebuie sa o alegi in functie de culoarea pantofilor pe care ii ai.

Catarama curelei este, de asemenea, importanta. Desi argintiul, auriul si alama sunt finisaje acceptabile, incearca sa alegi o catarama care se potriveste cu alte accesorii pe care le porti, precum ceasul sau butonii de camasa.

Pentru tinutele formale recomandam curelele de piele, potrivite in functie de sfaturile de mai sus, insa la tinutele casual poti alege si curele din textile elastice sau alte materiale, precum bumbacul.

Sfatul de baza in ceea ce priveste alegerea curelei este urmatorul: Cu cat este mai groasa si mai lata cureaua, cu atat este mai casual.

