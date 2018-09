Ministrul Mediului, primit în Prahova cu pâine și sare de copii în costume populare. ”Ca pe vremea comunismului”

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a avut parte de o primire fastuoasă în comuna Berceni, Prahova, unde a participat la o acțiune de ecologizare cu ocazia campaniei ”Let`s Do It, Romania!”.

În fotografiile publicate de un membru al comunității ”Stop poluării orașului Ploiești” de pe Facebook este surprins ministrul mediului, întâmpinat cu pâine și sare de elevi îmbrăcați în costume populare.

Citește și Bomba ecologică din Rafinăria Vega Ploiești, filmată cu drona. Imaginile care surprind amploarea poluării

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Mesajul este unul critic la adresa organizatorilor, în speță Primăria Berceni:

”Am aflat de ce nu vine doamna Grațiela la FlashMoburile Stop Poluare Ploiești... Nu a fost primita cu pâine cu sare.... Luați de priviți cum a fost primita in comuna Berceni Prahova cu ocazia evenimentului Let's do it! Se pare ca primarul Ploiestiului nu se pricepe la făcut turte!!! Offf Doamne.... Primire ca pe vremea comunismului... Pâine cu sare, costume populare.... Ce sa zic... Frumos... Tare frumos.”

Galerie FOTO (sursa: Facebook/Stop poluarii orasului Ploiesti)

Ciprian Pap Jurnalist din 2007. A început în presă scrisă, a făcut TV, dar l-a fascinat online-ul. Din 2008, face parte din echipa Observatorul Prahovean și, din 2009, se ocupă intens de dezvoltare web, el fiind cel responsabil de ”problemele” site-ului dar și de noutățile tehnice și de aspect pe care le vedeți pe Observatorulph.ro. De același autor