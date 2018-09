Rețeaua oamenilor de bine din Prahova

Să organizăm evenimente, să lucrăm alături de companii la programe pe termen lung ce oferă organizaților non profit prahovene șansa să aibă rezultate în comunitățile lor sau să acordăm fonduri face parte din munca noastră de zi cu zi. Chiar dacă facem asta de câțiva ani pentru zeci de organizații non profit și companii locale, tot ne dorim și ne place să învățăm continuu. De aceea participăm cu drag ori de câte ori Asociația pentru Relații Comunitare, sau ARC pentru prieteni, organizează workshopuri pentru fundațiile comunitare din România. (www.fundatiicomunitare.ro). ARC este asociația care din 2015 contribuie permanent la înființarea și sustenabilitatea fundațiilor comunitare în România.

Nu suntem singuri, Fundația Comunitară Prahova este membră a Federației Fundațiilor Comunitare din România, alături de alte 15 fundații comunitare (http://ffcr.ro/ ). Facem parte dintr-o rețea de experți ai binelui, care oferă oamenilor mecanisme pentru a se implica în comunitatea lor.

În martie ne-am întâlnit cu colegii din toată țara la Brașov pentru a dezbate și afla mai multe informații despre cum putem îmbunătăți și simplifica procesul de acordare de fonduri, dar și cum putem susține mai multe ONG-uri prahovene.

În fiecare an, de mai bine de 10 ani, Asociația pentru Relații Comunitare organizează Conferința Națională de Fundraising. Anul acesta a fost organizată în luna mai la București și nu am putut rata oportunitatea de a învăța de la experți internaționali precum Alan Clayton cum să facem great fundraising. Alan se întoarce în România pentru un nou curs în luna iunie. Înscrierile și detaliile cursului se găsesc pe www.arcromania.ro .

Luna mai ne-a readus la București unde, alături de colegii din toată țara, am povestit despre Științescu, cum putem să ajungem la cât mai mulți copii și să-i facem să îndrăgească științele.

În iunie ne-am reîntâlnit cu Tony Myers și Jan Coupra și am avut șansa să învățăm de la ei cum putem dezvolta un fond de rezervă, fond ce poate asigura sustenabilitatea Fundației Comunitare Prahova și poate fi „our own legacy in the community”.

Începutul verii ne-a dus la Iași unde am putut cunoaște o parte din proiectele finanțate de către Fundația Comunitară Iași prin Fondul Științescu și am povestit alături de Doris de la Fundația Comunitară Iași și Teodora de la Fundația Comunitară Oradea despre provocările și pasiunile unui fond precum Științescu (prahova.stiintescu.ro).

Toamna aceasta descoperim noi cursuri, dar despre asta povestim în episodul următor.

