O fetiță de șase ani a ajuns la spital după ce s-a rănit la un loc de joacă deplorabil din Ploiești. FOTO

”Contuzii cerebrale difuze”. Acesta este diagnosticul pus de medicii spitalului de Pediatrie din Ploiești unui copil de șase ani, care s-a rănit la un loc de joacă din Ploiești.

Este vorba de locul de joacă din zona Complexului Meșteșugăresc, unde elementele de mobilier destinate copiilor sunt degradate, punând în pericol sănătatea celor mici.

Incidentul și imagini cu locul de joacă periculos au fost postate pe Facebook de mama victimei alături de următorul mesaj:

”Acesta este parcul de la MESTESUGARESC (Ploiesti) si diagnosticul pus unui copil de 6 ani pentru ca a indraznit sa se joace in el. Oare ce trebuie facut ca sa nu mai pateasca nimeni ceva in acest "parc"? Inca sper ca se pot rezolva problemele inainte ca un copil sa pateasca ce e mai rau pe lumea asta. Autoritati TREZITI-VA!!!!!”

Contactată de observatorulph.ro, Diana Georgescu a povestit ce s-a întâmplat:

”Miercuri seara, fetița mea a vrut sa urce pe toboganul cu acoperis. Cand a ajuns sus sa se prinda de manerul de fier ca sa se poata ridica in casuta (cum zic ei) i-a alunecat piciorul de pe lemn (lemnele care erau gen scarite nu mai sunt in mare parte) si a cazut pe langa tobogan. A cazut pe spate si urla ca o doare foarte rau capul. Am dus-o la spital, unde i s-a pus acel diagnostic”.

Mama victimei susține că fetița este mai bine acum, însă se plânge de dureri de cap și va trebui urmărită neurologic o perioadă îndeplungată, având repaus la mișcare trei săptămâni.

Observatorulph.ro cere public Primăriei Ploiești și SGU să repare de urgență acest loc de joacă pentru a se evita astfel de incidente!

