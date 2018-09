La Ploiești și becurile se pitesc, de rușine, după pomi. UPDATE

Că Ploieștiul este un oraș plin de gropi, murdar și poluat nu mai este o noutate. Ceea ce îi indignează pe plătitorii de taxe este indolența autorităților când vine vorba de rezolvarea unei probleme banale.

UPDATE ”Au venit și au toaletat pomul după ce ați publicat dvs sesizarea mea. Vă mulțumesc pentru implicare” a fost mesajul aceluiași cititor.

Este cazul unui cititor, care acuză lipsa de reacție a SGU la solicitarea de toaletare a unui pom care a ”înghițit” o lampă de iluminat public.

Redăm sesizarea cititorului, pentru care observatorulph.ro a solicitat punct de vedere și, mai ales, măsuri:

”As vrea sa va mentionez o problema relativ simpla, care nu a fost rezolvata de SGU Ploiesti desi a fost semnalata inca din luna iunie. La circa 5m de intrarea in bl.G4 de pe Intrarea Castor este un stalp scurt de iluminat, al carui bec este complet inconjurat de crengi, dupa cum se vede in imaginile transmise redactiei. Am trimis un mail la SGU in iunie explicand situatia si rugandu-i sa vina si sa taie crengile in jurul becului. Mi-au raspuns prompt ca au trimis un reprezentant al lor la fata locului care a constatat ca am dreptate si ca vor programa taierea crengilor. A trecut vara, suntem in 11 septembrie si nimic. Intre timp am mai sunat odata la SGU si mi-au spus sa am rabdare ca sunt foarte ocupati. Am trimis un mail si pe adresa primariei, fara raspuns. Va rog sa-i atentionati si dvs, poate ca vor fi mai receptivi si prompti la sesizarea presei”.

