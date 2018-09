”Ajutați-mă să găsesc proprietarul acestui câine pierdut în Ploiești”. FOTO

Un ploieștean a apelat la comunitatea observatorulph.ro pentru găsirea proprietarului unui câine din rasa beagle.

Mesajul cititorului:

”Am găsit acest câine. Rasa beagle lângă Cimitirul Eroilor Sovietici, Bulevardul Republicii, Ploiești, Prahova. În jurul orei 21:50, în data de 31.08.2018. Din câte am înteles este pe drum de câteva zile. Este îngrijit, curat, se vede că are stăpân. Haideți să îl găsim. Plânge, este trist și nu are chef să mănânce. Se vede că este dezorientat.

Haideți să îi găsim stăpânul. Cu siguranță îi este dor de el”.

Cei care pot da relați despre acest câine îl pot contacta AICI.

UPDATE Câinele și-a găsit proprietarul.

