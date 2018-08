Bătaie de joc la adresa ploieștenilor care fac naveta la București. Microbuzele nu respectă orarul

O cititoare a ziarului nostru a trebuit să aștepte aproape o oră în caniculă pentru a ajunge la București, asta deși programul afișat al firmei de transport indica faptul că microbuzele au plecări din jumătate în jumătate de oră. Totul s-a întâmplat duminică după amiază la autogara sud.

Scrisoarea cititorului:

”Va scriu pentru ca Ploiestiul, oras european, la 60 km de Bucuresti, nu are alternative de transport spre Bucuresti, iar ploiestenii ar trebui sa fie informati in aceasta privinta.

Astazi, duminica 26.08 am avut nevoie sa plec in Bucuresti. Am decis sa plec cu un tren de la Ploiesti Vest la ora 14:14. Ajunsa la 13:50 la gara am fost informata ca nu se mai pun bilete la vanzare pentru acest tren. Am plecat la gara de sud unde era un tren la ora 14:51 unde, surpriza, nu se mai puneau bilete la vanzare pentru acel tren (asta in jur de 14:00). Deci CFR nu ia masuri in weekend pentru a creste nr de vagoane.

Asa ca am luat decizia de a merge catre statia de microbuze, pentru a lua microbuzul. La ora 14.10 am ajuns in statia de microbuze de la Ploiesti Sud pentru plecare spre Bucuresti. Am fost informata de un domn ca se va face plecarea spre Bucuresti la ora 14:30. La ora 14:35 am fost invitati sa urcam in masina cu numarul B 333 GSM cu 8 locuri, si dupa o discutie telefonica cu "seful" ne-a informat ca va pleca la ora 15:00. La ora 15:08 am fost dati jos din aceasta masina si informati ca asteptam un microbuz mai mare in care sa incapa mai multe persoane, microbuz care a plecat la 15:16 minute.

In statie exista afisat un orar (atasat gasiti o poza a acestui orar) unde scrie faptul ca, de luni pana duminica pleaca un microbuz la 14:30 si unul la 15:00.

Nu este posibil sa ti se spuna o ora la care se va pleca si plecarea sa se faca 45 de minute mai tarziu, de la ora anuntata, respectiv o ora de la ora la care am intrebat. Daca plecarea se face la o anumita ora acest lucru trebuie anuntat pentru ca persoanele care astepta sa poata lua decizia corecta legata de calatorie. Nu sa astepti 1 ora in temperaturi de 32 de grade si scuza sa fie ca de fapt el este dispecer nu sofer, si ca nu trebuia el sa faca acest lucru. In momentul in care am facut poza numarului de masina, domnul sofer/dispecer a spus sa nu ii fac poza masinii, fiindca este masina lui personala.

Deci care este adevarul? Domnul intentiona sa circule cu masina personala? Are dreptul din punct de vedere legal? Sau a fost o scuza pentru a incerca sa ma convinga sa nu fac plangere? Daca nu era masina personala de ce nu a facut cursa asa cum a anuntat initial?

O astfel de dezorganizare si lipsa de respect pentru clienti este inadmisibila. Este bataie de joc.

Daca eram informata din momentul in care am intrebat prima oara ca nu va pleca nici un microbuz pana la ora 15:15 imi gaseam o alternativa de transport si pana la 15:15 eram deja in Bucuresti!

Eu personal am ales sa gasesc o alta alternativa si sa nu mai circul cu domnii de la Sirtrans, pentru ca am putut...dar daca nu aveam aceasta posibilitate eram obligata ori sa astept un tren la care se putea cumpara bilete, ori sa merg cu "smecherii: de la Sirtrans care nu au un program, pleaca dupa bunul plac si circula cu ce masini vor ei.

De asemenea am ales sa fac o reclamatie direct la firma (pe mail) si intentionez sa fac o plangere si la ANPC. Nu mai putem sa ne complacem in astfel de situatii. Daca ne dorim o tara civilizata haide sa luam masuri in acest sens.”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Contactați telefonic pentru un punct de vedere, reprezentanții firmei de transport au ales să nu comenteze situația