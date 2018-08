Deratizare de toamnă la Ploiești. Când se va desfășura și cu se va acționa

”S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social in Mun. Ploiesti, Str. Penes Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, reprezentata prin Director General Badea Alexandru, va aduce la cunostinta ca in perioada 10 - 17 septembrie 2018 se vor efectua servicii de deratizare pe suprafata domeniului public al Municipiului Ploiesti, precum si in incinta Parcului Memorial Constantin Stere din Municipiul Ploiesti in baza Contractului Subsecvent nr. 14607/13.07.2018 incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

Substanta folosita va fi Agrorat Wax Blocks, cu substanta activa brodifacoum.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Suplimentar pot fi utilizate si alte substante avizate de Ministerul Sanatatii, cu acordul prealabil al beneficiarului.

Actiunea se desfasoara in conformitate cu prevederile OMS 119/2014.

Pentru ca activitatea de deratizare sa fie eficienta, aceasta trebuie efectuata in mod unitar, la nivelul intregii localitati, atat pe domeniul public, cat si privat.

In acest sens, facem apel catre cetateni, asociatii de locatari/proprietari, agenti economici si institutii publice sa efectueze activitatea de deratizare pe proprietati, in cladiri si in subsolul blocurilor, concomitent cu actiunea municipalitatii.

In cazul in care conditiile meteorologice vor impiedica desfasurarea acestei actiuni, perioada de efectuare a activitatii de deratizare va fi prelungita.

In caz de ingerare accidentala a substantei raticide, este obligatorie prezentarea de urgenta la medic.”