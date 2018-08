Scrisoare deschisă către Primăria Ploiești: "Domnule primar, alegeți dumneavoastră un oraș mai scump decât Ploiești, dacă găsiți"

Un ploieștean a transmis, prin intermediul observatorulph.ro, o scrisoare deschisă Primăriei Ploiești. Vă redăm intregral mesajul acestuia.

"Buna ziua!

Ma numesc Bunda Catalin, am 33 de ani, inginer de profesie si sunt si eu curios in legatura cu cateva aspecte.

In primul rand sa incepem cu anuntata scumpire a biletelor si abonamentelor nenominale de o zi de la TCE. Scumpiri de 20-50%. Credeti ca mie mi s-a marit salariul cu 20-50% in ultimul an? Daca asta credeti, va anunt ca dimpotriva, puterea de cumparare a salariului meu a scazut in ultimul an. Atunci cum pot sa fie cetatenii de acord cu asa ceva? Asta dupa ce TCE a facut o marire de salarii recent. Sa inteleg ca marirea asta este iar pe spinearea cetateanului? Dar haideti sa vedem ce se intampla la TCE defapt, de ce ne costa acest serviciu atat de mult. In primul rand fiecare sofer de tramvai/autobuz are rezerva lui. Adica sa inteleg ca peste 100 de soferi stau zilnic la garaj si joaca carti? Legea prevede ca in caz de forta majora sa se asigure 30% din transportul in comun, atunci de ce avem 100% rezerve? Nici in cel mai pesimist caz in care toti soferii se simt rau nu se justifica. Ce se intampla domn primar? Primaria da o suma frumoasa catre TCE, corect? Primaria cumpara autobuze pt TCE, corect? Deci pe langa faptul ca eu cetateanul ii subventionez si le cumpar autobuze si platesc bilet, trebuie acum sa suport si cel mai mare tarif din tara pt mijlocul de transport in comun. Corect? Interesant.

De asemenea, ce fac peste 50 de tamplari la TCE exact? Tamplari! Deci...repet...tamplari! Schimba geamurile la toate mijloacele de transport in fiecare zi? Pun termopane ziua si noaptea le dau jos? Sau poate avem 50 de viitori Brancusi la TCE si ar trebui sa fim mandri de asta! Ca si pe astia tot eu ii platesc, la fel ca si pe soferii experti in poker si macao.

M-am interesat si eu un pic, cheltuieli cu personalul in 2017 de...atentie 48.866.244Roni. Adica impartit la 12 si transformat in lei vechi, rezulta peste 40 de miliarde lei vechi lunar. Cheltuieli numai de personal ! Si asta fara noile mariri salariale din vara 2018. Oare nu este un semnal de alarma asta? Gasiti pe site-ul lor prin pdf-urile atasate aceste detalii.

Controlorii sunt...cei mai josnici oameni pe care i-am vazut vreodata. Cum gasesc cate o babuta sau o studenta fara bilet se strang toti in jurul ei. Gata! Am prins-o! Dar despre cei din spate, cei de alta etnie, care nu au niciodata bilet? De aia nu au curaj sa se ia, sa se stranga in jurul lor. Ei merg pe gratis. Ca le e frica. Alt motiv pt care TCE-ul pierde bani.

Haideti sa facem o comparatie cu un oras adevarat. Sibiu. Dupa noile scumpiri o sa avem asa:

Ploiesti Sibiu

bilet de calatorie: 2.5 lei 2lei

Pret abonament lunar toate traseele(intreg) 128 lei 65lei

Legitimatie zilnica transport (ab.nenominal 1zi) 6 lei 5lei

Abonament pensionari 128 lei gratuit

Sau...alegeti dumneavoastra un oras mai scump decat Ploiesti, daca gasiti. Si da, am cautat. Vi se pare ceva ciudat oare?

Deci, concluzia o trageti dumneavoastra. Poate e cazul sa puneti piciorul in prag? Primarul trebuie sa fie in slujba comunitatii, in slujba cetatenilor. Insa vad ca usor usor sunteti de acord cu toate scumpirile si cu toti care vor sa bage si ei mana mai adanc in buzunarul cetateanului.

Si toate acestea se intampla in conditiile in care Primaria subventioneaza TCE, Primaria cumpara autobuze/tramvaie pt TCE, deci practic eu ii platesc de 2 ori si tot cei mai scumpi din tara sunt. Si sunteti de acord cu totul. Incredibil?

Mai stiti cand tipa directorul TCE sa nu mai lasati microbuzele in oras? De ce? Pt. ca era mai ieftin pt cetateanul venit din afara orasului? Din nou...in slujba cui sunteti?

De ce sunt eu fortat sa platesc aceasta mafie? TCE-ul nu mai este de mult in slujba cetateanulului. Asa se intampla cand acceptati monopolul. Credeti ca nu aveti incotro? Solutia a fost gasita de ceva vreme de mai multe orase din tara: lasati firme particulare de microbuze sa faca si ele transport in oras cu pretul de 2lei biletul. Asta inseamna concurenta pt TCE. Asta inseamna ca TCE trebuie ori sa devina o firma eficienta, ori sa dispara. Sink or swim. Pe mine nu ma intereseaza cu ce ajung la serviciu dimineata, daca stau in picioare in tramvai sau in microbuz, ca tot in picioare si tot fara aer conditionat stau. Dar ma intereseaza cat platesc si ce exact platesc.

Si inca un aspect: mai stiti cand grevele TCE neanuntate au paralizat orasul? Cand nu au respectat nici macar legea de a asigura minim 30% din transport? Ce masuri ati luat? Niciuna. TCE nu a fost amendat, TCE nu a fost obligat sa prelungeasca abonamentele cetatenilor cu cat au durat grevele lor....nimic. In calitate de cetatean al acestui oras va multumesc pt neimplicare, sesizati ironia.

Si o ultima problema despre care o sa scriu putin si la obiect.

De ce se vor face parcarile din spatele blocurilor cu plata? Si de ce asa exagerat de scumpe? 300 de lei pe an? Stiti ca in Bucuresti taxa este de 76.65lei pe an, da? Deci la noi o sa fie de 4 ori mai scump! De 4 ori mai scump pt. acelasi lucru, cu fix 0 imbunatatiri. Vreau si eu o justificare de ce si Primaria vrea sa bage mana in buzunarul meu.

In primul rand, de ce primarul este de acord sa ia ceva gratis si sa il transforme in ceva cu plata? Din nou...sunteti in slujba cetateanului oare?

Spuneti ca ati avut discutii cu reprezentati ai orasului care au fost de acord...care reprezentanti au fost de acord cu o asemenea mizerie? Vreau sa fac parte din acea comisie, in calitate de reprezentant al orasului.

Si totusi..sunt dispus sa platesc 76lei pt un loc de parcare, dar si Primaria trebuie sa ofere ceva pentru acesti bani. Sau vreti pe gratis? Sunt dispus daca as avea:

1)parcare marcata cu numarul meu de inmatriculare

2)supraveghere video (cat ar costa oare 2 camere video la 60-70 de masini, montarea lor si un operator platit sa se uite la 10 parcarcari? Eu cred ca se incadreaza foarte bine in buget.). Si bineinteles, responsabilitate! Da, cuvantul ala de care fugiti toti. Responsabilitatea integritatii masinilor parcate. Ca doar nu platesc supravegherea video doar ca sa-mi vedeti masina in 2 frame-uri pe secunda pe camera, nu?

3)numar de interventie, un serviciu eficient, in caz ca a parcat cineva pe locul meu platit, sa i se ridice masina (si NU romanisme d-ale noastre, sun acum si ei vin peste 4ore timp in care las masina in intersectie; sau nu raspunde nimeni la telefon). Cu amenda si timp de interventie stabilite prin contract pentru firma desemnata in caz ca nu isi face treaba. Subliniez amenda si timp de interventie stabilite prin contract, pentru ca Primaria nu prea are obiceiul sa faca contracte de genul (va reamintesc povestea liniilor de tramvai?).

Va spun cinstit ca v-am votat. Nu pt ca stiam ceva de Dobre, ci mai mult ca sa nu iasa...concurenta. Nu sustin niciun partid, cu atat mai putin ciuma rosie. Dar nici voi, restul, nu sunteti cu ceva mai presus decat ei. Si va spun la fel de cinstit ca nu v-as mai vota cu siguranta vreodata in aceste conditii. Ploiestiul a avut primari de calitate, in general implicati. Sper ca va dati seama de ce am folosit 'in general'. Eu inca mai sper, in ochii mei va mai dau o sansa. Nu v-am dat deja la recycle bin. Inca mai sper. Dar cu siguranta, acesta este drumul pe care sunteti. Si ca sa fiu sincer...nici iluzii nu imi fac, poate o sa fiu contrazis prin fapte.

Imi pare rau ca este nevoie ca eu sa scriu o asemenea scrisoare. In mod normal trebuia sa stiti aceste lucruri in calitate de primar al orasului Ploiesti.

**De ce am pus si presa in aceasta scrisoare deschisa? Pentru ca dupa N reclamatii privind crengile uscate de pe Republicii care atarnau deasupra masinilor, pe care SGU refuza sa le taie, dupa ce cateva ziare au publicat articolul meu, SGU a venit si a taiat crengile. Reclamatii care au fost facute la SGU si la Primarie. MULTUMESC PRESEI PLOIESTENE cu aceasta ocazie! Nu am sa spun numele publicatiilor pt ca nu fac reclama...stie cine trebuie sa isi ia laudele."