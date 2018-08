Cine trebuie să le ridice gunoiul de pe stradă? Scrisoarea cititorului

O cititoare a Observatorulph.ro ne-a scris pe adresa redacției cum, de câteva zile, vecinii de bloc din zona Lămâița din Ploiești își bat joc la propriu de bunul simț, aruncând dormeze și alte lucruri pe care și le schimbă prin casă direct în stradă, însă la blocul de vizavi.

”Bună seara,

Vă contactez cu intenţia de a atrage atenţia asupra unui aspect foarte important şi îngrijorător totodată.

Eu locuiesc în zona Vest, Lămâiţa, într-un bloc cu 10 etaje de pe Aleea Streiului.

Acest bloc (nr. 136) are 3 scări, apartamentul în care locuiesc având vedere în spatele blocului, către o mică grădină verde şi către aleea de acces la ghenă scării vecine. Pe acea alee sunt parcate de obicei două maşini ale unor cetăţeni care locuiesc la blocurile de vizavi.

Toate bune şi frumoase până acum, gunoiul se ridică periodic, aleea este măturată, cei doi tineri gunoieri făcându-şi treaba. Le mulţumesc oamenilor care au un astfel de job şi "ne curăţă"; ce ne-am face fără ei?

În ultima vreme, probabil inspiraţi şi doritori să experimenteze conceptul NOAPTEA CA HOŢII, unii locatari ai blocurilor de vizavi, blocuri cu 4 etaje, care au ghenă în capătul aleii, au început să vină cu gunoiul, în special cu rame, dormeze vechi, cutii etc., în spatele blocului meu, lăsând mizeria pe alee sau lângă uşa ghenei de obicei încuiată.

Deseori, dacă i-am vaziut, am reacţionat verbal, rugându-i să nu ne lase gunoiul nouă la geam, însă ei acţionează NOAPTEA, pe întuneric, când nu sunt văzuţi/auziţi.

Situaţia s-a complicat. Lângă diverse resturi s-au adunat saci de gunoaie şi alte mizerii, că de, dacă tot sunt acolo, să le întreţină, nu?

Lenea de a şi le duce în capătul străzii este mare, cel mai probabil aceşti "oameni doritori de o ţară curată şi civilizată, ca afară" fiind de la primele scări ale blocului, deci mai departe cu câţiva metri de ghenă care îi deserveşte pe ei şi de unde li se ridică deşeurile, acolo fiind banii lor din întreţinere.

Este degradant şi deranjant să aştepte întunericul şi să se debaraseze de gunoaie, aruncându-le şi lipindu-le de blocul nostru, că POATE le vor lua ăia de fac curat.

Ei bine, NU LE IAU. Gunoierii care ridica gunoiul scării vecine sunt responsabili de a face asta de la ghenele celor 3 scări ale blocului nostru, nu de pe stradă.

Aşadar, aleg această cale să-mi exprim indignarea şi totodată să vă solicit sprijinul de a găsi o soluţie. De fapt, cine trebuie să ridice gunoiul de pe stradă? Cine ar putea să-l ridice şi pe acesta, pe care îl vedeţi în fotografiile ataşate, strâns şi înmulţit alarmant în ultimele zile?

Imaginile ataşate explica/arata cel mai bine realitatea.

Eu merg pe principiul "Fii tu schimbarea pe care o doreşti în lume", deci îmi duc gunoiul unde trebuie, îl sortez după PLASTIC-HARTIE-MENAJER (da, ghena noastră are astfel de posibilitate), nu arunc pe stradă, nu-i deranjez pe ceilalţi etc. Ce e de făcut când toţi aceşti oameni îşi modernizează locuinţele, îşi fac curat, îşi reînnoiesc spaţiile de locuit (că doar românii funcţionează pe conceptul A AVEA, nu pe cel A FI), însă "decorează" spaţiile verzi şi aleile cu mizeriile lor. Dacă nu-s la ei acasă sau le e lene să meargă câţiva metri în plus, nu contează nu? La ei să nu fie.”