Se spune sau nu ”La mulți Ani!”, astăzi, de Sfânta Maria? Poziția Bisericii Ortodoxe Române

Biserica Ortodoxă Română nu consideră greșită urarea de ”La mulți ani!” rostită astăzi, de Sfânta Maria. ”Nu este zi de intristare, ci de bucurie!”

În ciuda informațiilor vehiculate pe rețelele de socializare, în care se consideră greșită urarea de ”La mulți ani!” rostită astăzi, de Sfânta Maria, Biserica Ortodoxă Română susține că este o sărbătoare plină de bucurie.

Potrivit unui mesaj publicat astăzi pe site-ul crestinortodox.ro, in aceasta zi sarbatorim atat moartea si ingroparea Maicii Domnului, cat si inaltarea ei la cer.

Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo "adormiti", termen care are intelesul de stare din care te poti trezi. Ea nu vorbeste de trecere intr-o stare de nefiinta, ci de trecere dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta. Cand Mantuitorul ajunge in casa lui Iair, a carui fiica, de numai 12 ani, de abia murise, spune: "Nu plangeti; n-a murit, ci doarme" (Luca: 8,52).

Astfel, Adormirea Maicii Domnului fiind mutare la viata, nu este zi de intristare, ci de bucurie.

La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfintei Maria!