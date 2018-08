Cum a ajuns Andreea terapeut Theta Healing la Ploiești. ”M-am întrebat de ce micuțul meu? Unde am greșit?”

Observatorulph.ro continuă seria articolelor dedicate membrelor Comunității Mamprenoare din Ploiești cu povestea Andreei, scriitor și terapeut Theta Healing.

Andreea Lucianu Radu, din Ploiești, are 31 de ani și este căsătorită de 3 ani. De un an și 11 luni își dedică timpul celei mai frumoase meserii din lume, aceea de mămică.

Reporter: Cum a fost experiența de a deveni mămică?

Andreea Lucianu Radu: Primii pași în acest rol important i-am făcut cu teamă și descurajare, căci, la naștere băiețelului meu i s-a pus un diagnostic destul de dur la piciorușe (Varus Equin, formă severă) și inevitabil mi-am pus doar întrebările : "de ce micuțul meu?", "cu ce și unde am greșit eu?".

Cum ați trecut peste acest șoc?

Am pornit cu încredere în Bunul Dumnezeu și cu dorința arzătoare de a-l vedea bine, în căutarea tratamentului potrivit pentru această afecțiune. A urmat o perioadă destul de grea, începând de la vârsta de 7 zile a celui mic, în care am umblat printre medici și a avut parte de un tratament la fel de dur ca și diagnosticul pus, dar în definitiv, el mi-a demonstrat că este un învingător. În plus, el a fost și este motivația mea de a lucra cât mai mult cu mine (ca să mă simt împlinită atât personal cât și profesional) pentru a-i fi bine în primul rând lui dar și celor din jurul meu.

De ce ați renunțat la job-ul inițial?



Fiind în concediu de creștere copil și petrecând toată această perioadă cât mai aproape de băiețelul meu, Dominique, am luat în calcul varianta de a nu mă mai întoarce la fostul job. Se pare că această dorință a mea a rezonat cu planurile lui Dumnezeu pentru mine, fiindcă de câteva luni am început să-mi aștern gândurile, experiențele, trăirile pe hârtie (și online). Iar visul meu cel mai mare este să las acest dar natural al meu să umple filele unor cărți și de ce nu, să colaborez cu edituri sau redacții de ziar, chiar firme, companii (pe parte de online marketing).

Ce înseamnă conceptul de Theta Healing?



Prin călătoria magică spre adâncul sufletului meu, am descoperit că vreau și pot să aduc zâmbetul pe un chip trist, să împărtășesc liniște și lumină în gândurile celor necăjiți, deznădăjduiți sau rătăciți pe căile vieții. Și cum îmi place să-mi aprofundez tot timpul cunoștințele, am urmat cursuri de Theta Healing (modul de bază și avansat), următorul pe listă fiind un curs de Consiliere Dezvoltare Personală. De asemenea, particip cu foarte mare interes la seminarii și workshop-uri din acest domeniu pe cât de vast pe atât de interesant și constructiv. Fiind o persoană sociabilă, deschisă către nou și întotdeauna dispusă să ajut, consider că acest Plan Divin mi se potrivește întocmai. Mai ales, ca familia mă susține mereu, în special soțul meu, care este lângă mine cu tot sufletul și se oferă să îmi acorde ajutorul lui, atât moral cât și financiar când este cazul. Iar cele mai bune prietene ale mele, mă încurajează în permanență să îmi urmez visul cu toată dăruirea și iubirea.

Cum ați ajuns aici?

Fiindcă ador lectura, cărțile și am un spirit de imaginație și creativitate dezvoltat, am urmat Facultatea de Comunicare Socială și Relații Publice/Publicitate, absolvind-o în anul 2008 și am un Master în Managementul Resurselor Umane, finalizat cu brio și încununat ulterior cu o diplomă de Inspector Resurse Umane. Dar circumstanțele economice și sociale nu mi-au fost prielnice încât să pot profesa într-unul din aceste domenii. Sau poate că doar așa a fost să fie, ceea ce m-a ambiționat să învăț câte puțin din toate, fără a mă feri de orice oportunitate profesională ivită. Deși am avut diverse joburi, de la consultant vânzări/relații clienți în două companii de renume la recepționistă/secretariat într-o companie multinațională, nu mă sperie gândul că sunt nevoită să încep de la zero o nouă carieră, știind că aceasta îmi va aduce împlinire profesională dar și personală.

Cum ați intrat în Comunitatea Mamprenoare Ploiești?

Am intrat în Comunitatea Mamprenoare Ploiești în luna februarie a acestui an și am fost cu adevărat impresionată de șansa reală de a mă dezvolta pe care o am alături de atâtea mămici curajoase și deștepte dar și ambițioase. Entuziasmul cu care am privit această șansă s-a concretizat în luna iunie când mi-a venit ideea de a extinde Comunitatea și în Târgoviște, iar cu susținerea și încurajările Alinei Bota, care mi-a acordat încrederea ei, am reușit să formăm și în acest oraș frumos un nucleu de mămici harnice și dornice de evoluție pe orice plan. Iar cu această ocazie și odată cu participarea la evenimentul Ploiești Târg Domnesc, am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic în organizări de evenimente și chiar cu succes. Sunt sigură că în această minunată comunitate nu doar că voi dobândi curajul să trec peste orice încercare eșuată, ba mai mult, îmi voi șlefui ambiția și speranțele cu încredere și înțelepciune.

Aveți un motto preferat?

"Când îți dorești ceva cu adevărat, tot Universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău." - Paulo Coelho, este unul dintre citatele mele preferate, după care mă ghidez și care mă inspiră.

