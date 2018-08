Coral Impex continuă acțiunile de dezinsecție în Ploiești

Coral Impex aduce la cunoștința ploieștenilor că în perioada 10 - 25 august vor continua acțiunile de dezinsecție în municipiu, în baza Contractului Subsecvent nr. 14607/13.07.2018 incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social in Mun. Ploiesti, Str. Penes Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, reprezentata prin Director General Badea Alexandru, va aduce la cunostinta ca in perioada 10 - 25 august 2018 se vor efectua servicii de dezinsectie pe suprafata domeniului public al Municipiului Ploiesti, in baza Contractului Subsecvent nr. 14607/13.07.2018 incheiat intre Municipiul Ploiesti si S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

Produsele insecticide utilizate sunt:

K-othrine Profi EC 250, avand substanta activa deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;

Vectobac WG, avand substanta activa bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor;

Deadyna, avand substanta activa cypermetrin, folosit pentru combaterea insectelor;

Byopren 50 LML, avand substanta activa S-metropen, insecticide pentru combaterea larvelor.

Suplimentar pot fi utilizate si alte substante avizate de Ministerul Sanatatii, cu acordul prealabil al beneficiarului.

Produsele mentionate se regasesc in Registrul National al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umana de Ministerul Sanatatii si fac parte din grupele Xn (gr. III) si Xi (gr. IV) de toxicitate

Actiunea se desfasoara in conformitate cu prevederile OMS 119/2014 si cu recomandarile Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino, privind activitatile de dezinsectie la nivel comunitar.

Pentru ca activitatea de dezinsectie sa fie eficienta, aceasta trebuie efectuata in mod unitar, la nivelul intregii localitati, atat pe domeniul public, cat si privat.

In acest sens, facem apel catre cetateni, asociatii de locatari/proprietari, agenti economici si institutii publice sa efectueze activitatea de dezinsectie pe proprietati, in cladiri si in subsolul blocurilor, concomitent cu actiunea municipalitatii.

In cazul in care conditiile meteorologice vor impiedica desfasurarea acestei actiuni, perioada de efectuare a activitatii de deratizare va fi prelungita.

Va rugam ca in perioada mentionata sa luati toate masurile care se impugn in vederea protejarii familiilor de albine din municipiu, in caz contrar, Primaria Municipiului Ploiesti si S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.